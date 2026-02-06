Quines són les bases per a una alimentació saludable?

L’alimentació en els infants és un dels pilars fonamentals per al seu desenvolupament físic, cognitiu i emocional. Durant els primers anys de vida, el que es mengen els nens no només afecta la seva salut immediata, sinó que també estableix les bases per a un futur saludable i equilibrat.
Per això, comprendre la importància d’una bona alimentació en aquesta etapa és essencial per a pares, educadors i professionals de la salut.
L’alimentació en els infants té una repercussió directa en el seu creixement, desenvolupament i benestar general. Promoure hàbits alimentaris saludables des de la infància serà molt important de cara al seu futur, ja que pot prevenir malalties, millorar el rendiment escolar i potenciar la seva qualitat de vida.
Els primers anys de vida són una etapa de creixement accelerat. Durant aquest període, els infants necessiten una alimentació adequada que proporcioni els nutrients essencials com proteïnes, vitamines, minerals, greixos saludables i hidrats de carboni.
La proteïna, per exemple, és clau per al desenvolupament de teixits i músculs, mentre que minerals com el ferro i el calci són indispensables per al creixement ossi i el desenvolupament cerebral.
La manca d’aquests nutrients pot provocar retards en el creixement i debilitar el sistema immunitari, fent que els infants siguin més vulnerables a malalties.
L’alimentació no només afecta el cos, sinó que també té un impacte directe en el cervell. Nutrients com els àcids grassos omega-3, el ferro i la vitamina B 12 són fonamentals per al desenvolupament cognitiu, la concentració i la memòria.
Una dieta equilibrada durant la infància pot millorar les capacitats d’aprenentatge, reduir el risc de problemes d’atenció i potenciar el benestar emocional.
A més, establir hàbits saludables d’alimentació des de petits ajuda a prevenir trastorns com l’obesitat o la diabetis tipus 2 en l’etapa adulta.
Hàbits saludables
És imprescindible ensenyar als infants hàbits alimentaris saludables i equilibrats. Això inclou oferir una variada selecció d’aliments frescos, evitar els productes processats i amb excés de sucre, i fomentar el consum de fruites, verdures, cereals integrals, proteïnes magres i làctics.
A més, és important que els infants participin en la preparació dels àpats i que els hàbits de menjar siguin un moment de convivència i plaer, no de pressió o conflicte.
Una alimentació deficient o desequilibrada pot portar a diversos problemes de salut, com l’obesitat, la desnutrició, deficiències de vitamines i minerals, i problemes de salut mental. L’obesitat infantil, per exemple, augmenta el risc de malalties cardiovasculars, diabetis i problemes ortopèdics en l’etapa adulta.
Per això, és important que els pares i educadors estiguin atents a les necessitats dels infants i promoguin un estil de vida actiu i una alimentació conscient.
La família és el primer model d’hàbits alimentaris per als infants.
Els adults han de proporcionar exemples positius, planificar els àpats de manera equilibrada i evitar la temptació de menjar aliments poc saludables davant dels nens. A més, l’escola juga un paper crucial en la promoció d’una alimentació saludable, oferint menús equilibrats i educant els infants sobre la importància d’una bona alimentació.
Perquè sigui saludable, l’alimentació ha de ser equilibrada en energia i nutrients en les proporcions recomanades, amb una àmplia varietat d’aliments frescos i d’origen principalment vegetal i poca quantitat d’aliments de poc valor nutricional, especialment els ultraprocessats.
S’ha d’adaptar a la persona i a l’entorn, i ha de ser agradable i sensorialment satisfactòria.