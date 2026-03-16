Diversos camins per arribar-hi

Per accedir a la universitat no només hi ha el camí del batxillerat. Hi ha altres possibilitats que també possibiliten l’entrada a aquesta classe de formacions superiors. Abans de plantejar-se l’arribada als estudis universitaris, des d’on sigui, és important que, primer de tot, que l’alumne s’informi sobre l’oferta d’estudis disponible a les universitats catalanes i que sàpiga com s’estructuren, on s’imparteixen, quines han estat les notes de tall dels darrers anys i quines sortides professionals tenen.
Una de les altres vies per poder entrar a la universitat són els cicles formatius. Si s’ha cursat un cicle formatiu de grau superior, un cop hagis obtingut el títol de tècnic superior, també es podrà ingressar a la universitat sense fer cap prova d’accés i fins i tot convalidar crèdits universitaris, sempre que els estudis que es vulguin fer tinguin alguna relació amb els ensenyaments rebuts.
Si, des d’aquesta opció es vol apujar la nota fins a arribar als 14 punts, l’estudiant s’ha de presentar a la fase d’admissió de la prova d’accés a la universitat. És important que s’informi de quines són les matèries que ponderen per als estudis universitaris que vol fer. Es tindran en compte les matèries de les quals s’ha examinat, a condició que obtingui una puntuació mínima de 5 punts.
A l’estranger
Si s’han cursat els estudis en un sistema educatiu estranger, ehi ha una sèrie de passos que s’han de seguir per accedir a les universitats de Catalunya. Si l’interessat ha superat el batxillerat internacional o l’europeu, o bé procedeix d’un sistema educatiu de la Unió Europea (UE) o d’altres estats amb règim de reciprocitat, i sempre que compleixi els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu de procedència per accedir a les seves universitats, haurà de complimentar la preinscripció universitària i ha de tenir en compte que la nota d’accés és entre 5 i 10 punts.
En el cas que l’alumne hagi cursat uns estudis homologats al batxillerat espanyol en un sistema educatiu d’un país de fora de la Unió Europea, però que no compleix els requisits per accedir a les universitats al país d’origen, cal que es sol·liciti l’homologació del batxillerat. Si resideix a Catalunya, ha de fer els tràmits a través del Departament d’Educació. Si resideix fora de Catalunya, ho ha de fer a través del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports.
Altrament, hi ha la possibilitat d’entrar en una facultat per a persones amb estudis universitaris iniciats a l’estranger, però que no s’han finalitzat i es volen continuar en una universitat catalana. En aquest cas, la persona interessada ha de dirigir-se a la facultat o escola universitària on es cursin els mateixos estudis o similars, i tramitar la convalidació parcial de crèdits.