Modificacions en el batxillerat

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va publicar la modificació del decret de batxillerat, que fusiona les ciències del primer curs.
Des de la conselleria es va insistir que els canvis són necessaris per adaptar-se a la normativa estatal i es començaran a aplicar el curs vinent. L’anunci d’aquests canvis va provocar moltes crítiques per part de diversos sectors afectats, especialment per la fusió de les ciències.
Educació, però manté aquesta fusió a primer de batxillerat i a partir del curs vinent biologia i geologia s’unificaran, juntament amb ciències ambientals. El mateix passarà amb física i química. La redistribució no suposarà cap pèrdua d’hores lectives, ja que es “reforçarà” amb una hora les matèries de modalitat, fins a les quatre.
A més, s’han creat cinc itineraris enfocats als diferents estudis superiors que interessin a cada alumne. Un altre canvi és que el Treball de Recerca es considerarà com una assignatura més, i deixarà de comptar el 10% de la nota, com passava fins ara.
Assignatures optatives
En un primer moment es va anunciar també que literatura catalana i literatura castellana passaven a ser assignatures optatives. El Govern, però va rectificar i va explicar que aquest canvi finalment no s’aplicaria, ja que va parlar amb el Ministeri d’Educació perquè s’atengués la singularitat cultural i lingüística de Catalunya.
El motiu principal d’aquesta modificació és “evitar el perjudici de l’alumnat a l’hora d’homologar els seus títols en cas de mobilitat geogràfica i poder així garantir els seus drets”.
El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, va explicar que l’objectiu era aplicar els canvis “mínims” al currículum per poder adaptar el decret a la normativa estatal, tenint en compte que el currículum és del 2022.
“Creiem que era un moment per aportar estabilitat al professorat i no aplicar més canvis dels que són estrictament necessaris”, va declarar a través d’un comunicat.
En aquest sentit, s’oferirà al professorat assessorament.