Aprèn idiomes des del joc i la creativitat

Qui diu que aprendre idiomes ha de ser avorrit? Aquest procés també pot ser sinònim de jugar, crear i gaudir. A la carretera de Montcada, l’acadèmia Building Bridges va obrir portes el passat 31 de gener amb una idea clara: convertir l’aprenentatge de l’anglès i l’alemany en una experiència viva, creativa i motivadora.
Al capdavant hi ha Elisabeth Wechselberger, egarenca d’origen austríac, que després d’haver gestionat una acadèmia a Castellar del Vallès ha decidit fer el salt a la seva ciutat. El de Terrassa “és un centre molt familiar”, explica, ja que és ella mateixa qui imparteix les classes en grups reduïts i altament personalitzats.
Un dels trets diferencials de Building Bridges és la seva metodologia. Lluny dels llibres i els exàmens, les sessions es basen en contes, jocs, música i manualitats. D’aquesta manera, l’alumne aprèn gairebé sense adonar-se’n. “Tot el que es fa amb alegria s’aprèn més fàcil”, assegura Wechselberger. En aquest sentit, les classes fomenten especialment l’”speaking” i la participació activa, amb dinàmiques que conviden a moure’s, interactuar i perdre la por a parlar.
L’acadèmia s’adreça a totes les edats, des d’infants fins a adults i gent gran, amb grups organitzats segons el nivell i l’edat. L’horari és flexible, amb opcions tant al matí com a la tarda —de dilluns a divendres—, i s’adapta a les necessitats de cada alumne.
A més de les classes d’anglès i alemany, l’espai també acull sessions de guitarra a càrrec d’Alberto Aguilera, ampliant així l’oferta formativa en un entorn on la creativitat ja té un paper central.
Inscripcions obertes
Amb el nou trimestre escolar, la nova acadèmia Building Bridges es presenta com una oportunitat per descobrir un projecte educatiu diferent. Les persones interessades poden apropar-se directament al centre per informar-se i inscriure’s, amb l’avantatge que la matrícula d’aquest trimestre també serà vàlida per al curs 2026-2027, de manera que no caldrà tornar a abonar-la de nou.
Tot plegat, la proposta de l’acadèmia aposta per trencar amb els esquemes tradicionals i acostar els idiomes d’una manera més propera i quotidiana.
L’acadèmia està situada a la carretera de Montcada, 194, i el seu número de telèfon és el 649 33 05 33.