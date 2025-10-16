A ballar swing a Terrassa amb una estrella australiana

Els aficionats al swing ballable tenen una bona oportunitat per desplegar les seves arts de moviment i somriures amb música en directe. De manera habitual ho fan amb música enllaunada, però aquest divendres al vespre disposaran de la presència a Terrassa d’un dels principals referents d’aquest estil: el multiinstrumentista Adrian Cunningham.
El músic australià, establert a Nova York, tocarà a les 21.30 hores d'aquest 17 d'octubre a la Nova Jazz Cava amb la banda Professor Cunningham and His Old School. Dominador del saxo, el clarinet i la flauta, guanyador de nombrosos guardons internacionals, enèrgic, el professor pujarà a l’escenari en format de quintet per desplegar un repertori ric, un ventall de peces que inclouen (per descomptat) swing, però també picades d'ullet al soul i el rhythm and blues, i al jazz primigeni de Nova Orleans, sense descuidar la prístina música de ball de sales de Harlem. L’acompanyaran Dani Alonso al trombó, Federico Mazzanti al piano, Queralt Camps al contrabaix i Martí Elías a la bateria.
Cunningham, que ha publicat una desena d’àlbums com a líder de formació, ha actuat a certàmens com el Blue Note Jazz Fest (Nova York), Snowball (Estocolm), Melbourne Intl Jazz Fest (Austràlia), CPLX (Copenhaguen), Chase Festival (Heidelberg), Swing Crash (Itàlia), BarSWINGona 2019 (Barcelona) i Blue Cels (Lisboa). La d’avui serà la vuitena visita a Terrassa, on va debutar al gener del 2011 amb la Gordon Webster Swing & Naomi Uyama, a la Nova Jazz Cava. Les entrades per a l’esdeveniment costen 18 euros a taquilla i 13 euros per als socis del Club de Jazz.