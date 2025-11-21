A Terrassa es respecta el bop

Aquest dissabte, a les 21. 30 hores, hi ha cita amb el jazz contemporani en estat pur, si això és possible. On? A la Nova Jazz Cava de Terrassa, que acull de nou un treball de Bartha & Arnedo Quartet. El grup presenta “Something sweet”, el seu tercer àlbum, una nova entrega del col.lectiu The Changes, el segell independent dedicat a promoure les noves veus de l’escena europea més creativa i lliure.
“Something sweet” arriba després de “Lazy Lady” (2021) i “It’s about time (2023). La Nova Jazz Cava ja va veure debutar aquesta formació amb el pianista hongarès Matyas Bartha i el baterista català Guillem Arnedo com a peces imprescindibles, convertint aquesta aliança en una formació estable amb la participació del trompetista Pol Omedes i el contrabaixista Danny Ziemann.
L’objectiu del grup “és el d’explorar textures rítmiques variades i mantenir la música sorprenent i viva, combinant respecte per la tradició amb frescor en les seves interpretacions”, explica el Club de Jazz Terrassa en la presentació del concert.
Homenatge
El disc beu de les influències del jazz modern i el “straight-ahead” (el respecte al bop) i alterna composicions originals i arranjaments de temes menys coneguts ambientats amb experiències personals del grup. Un exemple: la peça “4 Hours Later” va ser inspirada per un embús de quatre hores en un viatge, i va esdevenir una composició plena de moviment. El quartet inclou versions d’estàndards de jazz de compositors com Johnny Mandel o Charles Strouse, i una versió de “My Heart Stood Still” de Richard Rodgers, com a homenatge al bebop.
El pianista hongarès Matyas Bartha i el baterista Guillem Arnedo es van conèixer a Nova York el 2015, any en què es va encetar una col·laboració que va derivar en una aliança en formació estable, Bartha & Arnedo Quartet, generadora d’un so profund i, alhora refrescant. La banda ja ha tocat a Terrassa abans de la cita d’avui amb els mateixos integrants. A més dels colíders, el quartet compta amb el trompetista Pol Omedes, guanyador del Premi al Jove Talent 2020 de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), i amb el professor i baixista estatunitenc Danny Ziemann.