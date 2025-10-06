A Terrassa hi ha set de cinema, sobretot fantàstic

L'activitat cinematogràfica a Terrassa és pràctica diària, que per això som Ciutat Creativa del Cinema segons la Unesco, però si hi ha un mes a l'any en què Terrassa "respira cinema", en paraules del regidor Joan Salvador, aquest mes és el d'octubre, amb dues cites especials: el Set de Cinema, el dia 18, i Les 12 Hores Fantàstiques, el 25. El primer certamen, com que s'inclou en el festival Moaré, deixarà de celebrar-se als llocs acostumats per mudar-se al Vapor de Prodis. El segon, que tindrà lloc on sempre, al Cinema Catalunya, proposarà sis pel·lícules destacades del gènere fantàstic i de terror. Fins a aquest dilluns ja se n''havien venut 190 abonaments.
Joan Salvador, tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat, ha presentat aquest dilluns tots dos esdeveniments. El Set de Cinema, que arriba a la seva quarta edició, s'integra en el Moaré per una raó òbvia, segons el regidor: si el Moaré és la intersecció entre el tèxtil i l'audiovisual, "calia buscar l'encaix del Set de Cinema en el festival, perquè van agafats de la mà".
Terrassa passeja amb orgull la seva condició cinematogràfica, pel fet désser seu de rodatges "i pel seu ecosistema únic" en aquest sector, ha dit el regidor de Promoció Cultural. El Set de Cinema, organitzat per Terrassa UNESCO City of Film i el Cinema Catalunya, serà moltes coses de 10 a 14 hores i de 16 a 20 del 18 d'octubre. Una pantalla gran LED emetrà vídeos en una mostra que ha estat concebuda com "una experiència lúdica i immersiva que apropa el cinema – i els seus secrets- a tots els públics". I ho farà amb projeccions, concursos de càsting, tallers de "cosplay", maquillatge terrorífic, música en viu i "photocalls" en escenaris de cinema. Gairebé tot, amb la dinamització de Karla Ramos.
Films de moda
Enguany, un dels plats forts del Moaré serà la Mostra de Fashion Films, encapçalada per la projecció de "Teixits nus", una realització del cineasta Guillem Beltrà i la dissenyadora Txell Miras que sintetitza en un curt la presentació d'un disseny de moda. Tot s'ha cuinat en un plató virtual que ha recreat fins i tot la Masia Freixa ara en obres.
La mostra promou "creativitat i innovació en moda, cinema i arts visuals" i cinc realitzadors han presentat les seves propostes, que seran projectades en el certamen del 18 d'octubre a partir de les 20.30 hores. Un altre punt assenyalat en l'agenda d'aquest dia és l'Improcàsting, una selecció improvisada d'actors i actrius per un dia que l'any passat va concitar la participació de més de 100 persones. Els participants no ho saben, però se'ls veu en la pantalla.
Els guanyadors rebran el guardó precisament en la sisena edició de Les 12 Hores Fantàstiques, la marató de pel·lícules que tindrà lloc el 25 d'octubre al Cinema Catalunya i que convertirà aquesta sala en escenari "d'una jornada festiva" amb la dinamització d'El Embarral, segons ha anticipat Joan Salvador, en una premonició avalada per les edicions anteriors d'un certamen que l'any passat va arribar a la xifra de 242 abonats. Amb el ritme actual de venda d'entrades s'arribarà a aquest número gairebé segur, com a mínim. L'abonament per als sis films costa 25 euros i la seva obtenció dona dret a participar en un sorteig de premis, per descomptat, "fantàstics". Les entrades soltes costen 6 euros.
Per obrir boca, el dijous 23 d'octubre se celebrarà, al mateix cinema, una mostra de curts de terror i fantasia amb una desena de peces, cadascuna d'elles d'un minut de durada.. Per això la mostra es diu Cineminuts. S'inclou en el Filmets del Badalona Film Festival. Començarà a les 21.30 hores. I la fantasia no acaba aquí, perquè Amics de les Arts acollirà una exposició sobre el gènere. La ciutat del cinema no s'atura.
Aquest és el programa de Les 12 Hores Fantàstiques del 25 d'octubre:
-10 hores. Obertura de portes.
-11 hores. "Willow" (Ron Howard, 1988). Durada: 2 hores i 6 minuts. Versió en espanyol (VE). Acabarà a les 13.15h.
-13.30 hores. "Poltergeist" (Tobe Hooper, 1982). 1 hora i 54 minuts (VE). Acabarà a les 15.25 hores. Després, pausa de 50 minuts per dinar.
-16.15 hores. "The Thing" (John Carpenter, 1982). 1 hora i 49 minuts (Versió original subtitulada en espanyol (VOSE). Acabarà a les 18.20 hores. Pausa de 10 minuts.
-18.30 hores. "El orfanato" (J.A. Bayona, 2007). 1 hora i 45 minuts. (VE) + curt de 15 minuts. Acabarà a les 20.40 hores-Pausa de 50 minuts per sopar.
-21.30 hores. "28 días después" (Danny Boyle, 2002). 1 hora i 53 minuts. (VE). Acabarà a les 23.30 hores. Pausa de 20 minuts "de fartons i mistela).
-23.50 hores. "The Terminator" (James Cameron, 1984). 1 hores i 47 segons. Acabarà a la 1.40.