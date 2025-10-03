El millor jazz danès arriba a Terrassa

Per començar, un projecte transnacional, com denomina el club a la proposta del trio que aquest dissabte inaugurarà la temporada estable de la Nova Jazz Cava. El trio arriba afavorit per Xavi Castillo, perquè el contrabaixista terrassenc va treballar en l’escena de Copenhage. El saxo tenor de Jakob Dinesen, Dino, i la bateria de Morten Haesum passen ara a l’altra banda del pont aixecat. D’això ve el “projecte transnacional”.
El concert s’iniciarà a les 21.30 hores i serà una gran ocasió per sentir i veure Dino, el saxo que a finals dels anys 90 del segle passat va formar part d’una generació que intentava eixamplar (fins i tot trencar) gèneres en el jazz danès. I no parlem d’un racó desconegut en aquesta música. Parlem del país en el qual va néixer el genial Niels-Henning Ørsted Pedersen, també contrabaixista, com Xavi Castillo.
Jakob Dinesen, un referent del jazz nòrdic, ve per primera vegada a Terrassa, la ciutat del contrabaixista amb el qual va establir una sòlida connexió a la capital danesa juntament amb Haesum. Segons el Club de Jazz, “el respecte que tots ells professen per la música els va unir per interpretar amb gran sintonia multitud d’estàndards i fer alguns concerts pel país”.
Diàleg
El retrobament dels tres músics “representa una oportunitat única per gaudir d’un jazz sense fronteres i amb un punt ‘free’ molt marcat. L’afinitat entre ells ofereix una lectura íntima i oberta del jazz, on el diàleg constant entre saxo, contrabaix i bateria es converteix en l’essència del concert”, afegeix el club terrassenc.
Nascut a Rungsted l’any 1968, Jakob Dinesen és un dels saxofonistes tenors més reconeguts del jazz danès contemporani. Dino, músic amb una gran tècnica, però també amb alta càrrega d’emoció, combina l’arrelament a la tradició del jazz amb un esperit obert d’experimentació moderna. Ha publicat una vintena de discos com a líder. El més recent és “Slow Flow” (April Records, 2025), que inclou textures acústiques i electròniques, amb presència de cello, djembe i sintetitzadors. Ha col·laborat amb figures com Paul Motian, Kurt Rosenwinkel o Eddie Gómez.