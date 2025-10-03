Teresa Jordà obre una exposició de 14 peces a la Sala Paüls de Terrassa

És una artista terrassenca “amb un ressò i un reconeixement internacional important”, com destaca la Sala Paüls de Terrassa. És “una dona creativa, d’esperit lliure i mentalitat oberta”. Parla de Teresa Jordà Vitó, la pintora que aquest divendres ha inaugurat una exposició de 14 peces en aquest espai d’art del barri de Vallparadís amb una mostra d’aquarel·les que romandrà a la sala fins el 2 de novembre. Els horaris: dimarts, dimecres, divendres i dissabtes, de 19.30 a 21 hores. Els diumenges, de 12 a 14.
Teresa Jordà (Terrassa, 1943) porta dècades treballant l’aquarel·la amb una inquietud innovadora i valenta que l’ha empès a trencar els límits d’aquesta tècnica. En aquest camí d’exploració va començar a estripar el paper, a enganxar-lo, a plegar-lo, a cosir-lo amb fils de seda de colors vius. Els tacava amb tons diversos, vermells, blaus, grisos, amb energia.
Els organitzadors de l’exposició subratllen l’ús que Jordà ha fet de brotxes, pinzells i cúters per generar formes i volums espontanis que impacten en la mirada de l’espectador, donant valor i potència a les seves obres”. No són pocs els historiadors de l’art que coincideixen en definir Teresa Jordà com l’artista “que pinta el silenci” des del seu món callat i reflexiu. No obstant això, la seva pintura interpel·la l’espectador amb preguntes. Jordà va perdre l’oïda quan tenia 2 anys.
Jordà, membre de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, va iniciar-se en el món artístic amb el dibuix i de la mà de grans noms com Ramon Cortès i Josep Rigol, però va ser l’any 1975 quan va descobrir l’aquarel·la amb Josep Martínez Lozano. Va passar per l’Escola d’Arts i Oficis de Terrassa i per la Llotja de Barcelona. El 1982 va ingressar a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar quatre anys després. Després va fer cursos de doctorat i màster editorial.
El novembre del 2022, l’Ajuntament li va concedir la Medalla d’Honor de la Ciutat al Mèrit Artístic, en reconeixement a una trajectòria “dedicada al foment de la cultura i que ha beneficiat i projectat la ciutat de Terrassa”. L’artista presenta a la Sala Paüls un recull de peces que repassa la seva trajectòria, des de la primera aquarel·la que va pintar fins a la última, d’aquest any. D’aquí el títol de la mostra: “1958-2025”. L’espai ubicat al carrer de Salvador Busquets exposa obres que no s’han vist mai.