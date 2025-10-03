La Fira del Dibuix de Terrassa canvia d'escenari

Moltes vegades es defineix com a tradicional un esdeveniment que camina cap a la seva consolidació (o no) després d’unes poques edicions. La Fira del Dibuix de Terrassa sí que s’ha guanyat amb escreix l’adjectiu. Camí del mig segle, enguany, en la seva 46a edició, canvia de lloc, parcialment. Deixarà de celebrar-se al carrer Major per dur-se a terme a la Plaça Vella i el raval de Montserrat. Allà, en tots dos escenaris, desenes d’artistes exposaran i posaran a la venda les seves obres aquest diumenge, d’11 a 20 hores.
Darrere la solera adquirida per la mostra es situa la solera de l’entitat que l’organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals, que ultima la preparació d’un esdeveniment associat invariablement als primers passos de la tardor a la ciutat. El Centre de Terrassa s’inundarà aquest diumenge de dibuix, pintura, il·lustració i còmic en una iniciativa cultural oberta “a artistes visuals que realitzin obra original sobre paper, cartró, tela, fusta o suport similar, utilitzant tècniques com: llapis, tinta, aquarel·la, oli, acrílic, carbonet, etc”, com indica la institució organitzadora. Amics de les Arts subratlla que la fira “s’ha convertit en un punt de trobada cultural i creatiu de primer ordre”.
Suport físic
Això sí: en el certamen només s’admeten obres originals sobre suport físic. Més condicions: l’organització accepta obra digital “només si està impresa, numerada i signada per l’autor”. No s’admeten obres artesanals (joies, tasses…), reproduccions industrials (pòsters, samarretes…), ni, per descomptat, obres creades amb intel·ligència artificial. A la Fira de Dibuix no es permet la venda de llibres.
La fira, que l’any passat va reunir 70 artistes, va néixer l’any 1978 en un context en què les arts plàstiques eran dominades per la pintura. El dibuix, arraconat, necessitava una empenta que Amics de les Arts li va fer organitzant la primera edició d’un certamen que des d’aleshores s’ha dut a terme sense cap més interrupció que la provocada per la pandèmia. Enguany, la fira omplirà la Plaça Vella però no s’estendrà pel carrer Major, en obres, sinó que desplaçarà part de la seva activitat al raval de Montserrat.
Més feina
La mostra constitueix un moment cabdal en la feina d’Amics de les Arts, però alhora no és sinó l’exhibició més coneguda d’una tasca diària en favor de les arts plàstiques. Precisament avui acaba un taller d’Urban Sketching, amb l’actiu dibuixant David Chaler, concebut “per a totes les persones que vulguin aprendre les tècniques bàsiques del dibuix urbà”.
I el 14 d’octubre vinent es durà a terme a la seu de l’entitat (a l’Espai Niu), un curs pràctic de dibuix per iniciar els interessats en tècniques artístiques amb la professora Sofia Ugarte. El curs està plantejat com “un recorregut pràctic i teòric per aprendre esbós, perspectiva, figura humana i retrat”. El mateix dia s’encetarà un curs pràctic de dibuix i pintura, “Exploració i llenguatge personal”, en el qual la mateixa professora impartirà nocions “per aprofundir en dibuix i pintura”, amb sessions adreçades “a qui ja té una base i vol desenvolupar un llenguatge artístic propi”.
No es pot descartar que algunes de les persones que assisteixin a aquestes formacions tinguin espai en properes edicions de la Fira del Dibuix. Qui sap si serà en la que celebrarà el primer segle de vida d’aquesta iniciativa.