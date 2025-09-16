Terrassa resumida en un film de moda de tres minuts

El director Guillem Beltrà i la dissenyadora Txell Miras han elaborat un vídeo que resumeix en tres minuts l’esperit del festival Moaré de Terrassa: la unió de cinema i món tèxtil. “Teixits nus” és la bandera de la Mostra de Fashion Films, una de les novetats del festival que apunta a esdevenir-ne eix central en un futur.
Una jove abillada amb un vestit que li cobreix tot el cos, caputxa inclosa, un teixit fort blanc trencat, o beix molt clar, s’obre al món amb suavitat i parsimònia, com un capoll que emergeix lent a la vida. Una música repetitiva amaneix l’acció en un entorn clar en el qual es defineixen les arcades de la Masia Freixa. L’actriu, Elda Romeva, es va desfent de les vestidures, obrint gafets, fins a quedar lliure, només en roba interior, i s’alça i camina. Tres minuts. Aquesta és la durada del curt “Teixits nus”, que es va estrenar aquest dilluns al Cinema Catalunya en un acte que va suposar l’inici oficial del camí del festival Moaré, com va indicar la periodista Mariola Dinarès, conductora de la cerimònia.
La Mostra de Fashion Films tindrà lloc el 18 d’octubre, a les 21 hores, al Vapor de Prodis
Amb l’estendard i el reclam de “Teixits nus”, una creació del director Guillem Beltrà i la dissenyadora Txell Miras, s’obre una de les novetats del Moaré d’enguany, la Mostra de Fashion Films, que se centra en aquest gènere per promoure “la creativitat i la innovació en aquesta confluència entre tèxtil i cinema”. Perquè això és el Moaré, intersecció entre moda i audiovisual, innovació d’imatge i so que va de la mà de les darreres tendències en el camp de la moda. Això, “i una bona oportunitat per conèixer els espais recuperats del nostre patrimoni industrial”.
Sobre aquesta base conceptual se celebrarà a Terrassa, els dies 17, 18 i 19 d’octubre, aquest certamen, el Moaré, que arriba a la seva segona edició amb unes quaranta propostes “que consoliden Terrassa amb projecció de futur”, segons va comentar l’alcalde, Jordi Ballart, aquest dilluns al Cinema Catalunya. La Masia Freixa, el marc triat per al primer film, “és un espai que simbolitza la connexió històrica i especial de la ciutat amb el cinema i la creació”. És aquesta unió entre passat, present i projecció “el que ens fa únics” descansant en el patrimoni per sortir cap endavant, cap l’avenir. “Terrassa és capaç de transformar la seva herència en futur”, va afegir l’alcalde després de subratllar, posant com a exemple el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), “la llarga trajectòria que ens vincula de manera indissociable amb el setè art”. Terrassencs com Caye Casas, autor de "La mesita del comedor", han contribuït al fet que Terrassa esdevingui "un referent a Europa" en aquest àmbit, com va destacar el mateix Caye Casas al Cinema catalunya, espai que, al seu parer, "és el millor cinema del món".
“Teixits nus” resumeix tot plegat: moda i cinema, tèxtil i audiovisual. És una peça única creada per a l’ocasió per difondre el Moaré i obrir l’apetit d’aquells que vulguin participar en la Mostra de Fashion Films. És un film de tres minuts resultat del treball conjunt de Guillem Beltrà i Txell Miras, que no es coneixien “abans d’unir els seus talents”, segons va explicar Dinarès. Del treball a l’una ha sorgit “un diàleg entre moda, espai i tecnologia” que es canalitza en un naixement, “la gènesi d’un ésser de llum” en un univers simbòlic, evocatiu, ple de textures.
Txell Miras ha creat un disseny específic per a l’elaboració del treball audiovisual
Miras va crear expressament el vestit per al rodatge, que es va desenvolupar al Film Lab del PAC, en un plató virtual. Les arcades de la Masia Freixa no són les reals. Beltrà i Miras van participar en l’estrena per explicar un procés que, segons el cineasta, ha permès al duo “sortir de la zona de confort”. Miras va fer constar que aquest tipus de films es van convertir en un recurs molt usat durant la pandèmia. Es tracta d’un format “que dona molt joc i encara està per explotar”, i que per als creadors ofereix arestes noves: “Es veuen detalls que no s’aprecien en les passarel·les. La indumentària és el guió i el personatge. En aquests casos el disseny és molt diferent. La roba havia de ser una roba narrativa, mentre que per a les desfilades es dissenya una roba de col·lecció i pensada per portar”.
La Mostra de Fashion Films vol ser “un espai d’experimentació i d’expressió lliure, obert a noves mirades i narratives sobre la moda contemporània. Una finestra per descobrir talents emergents, projectes arriscats i llenguatges visuals que trenquen motlles”, Un “fashion film” és una obra audiovisual de caràcter artístic que té com a objectiu mostrar un disseny de vestuari de manera cinematogràfica. Aquests formats, concebuts com a videoclips, podrien esdevenir marca nova, potser definitiva, del Moaré. Beltrà ho va deixar caure: “Crec que el Moaré ha fet el salt amb la Mostra de Fashion Films i nosaltres l’hem abanderat, però seria interessant que el festival agafés aquest camí”. La mostra tindrà lloc el 18 d’octubre, a les 21 hores, al Vapor de Prodis, una de les cinc seus del festival Moaré. El termini de presentació de films per a la mostra acabarà el 30 de setembre. La peça audiovisual ha de durar com a mínim seixanta segons i, com a màxim, set minuts
Activitats
El Moaré se celebrarà a cinc llocs: el Vapor de Prodis, les naus de Cal Reig, el MNACTEC, el Vapor Albiñana i voltants i el Museu Tèxtil. El programa inclourà unes quaranta activitats de signe molt divers: del SOC Mercat, presentat dilluns per Marta Pontnou i Anna Domènech, que exposarà roba de 30 marques, fins a visites guiades, passant per la Mostra de Fashion Films, una performance de pintura de cos amb Carmen Valverde, les projeccions i els tallers de Set de Cinema, desfilades o laboratoris creatius. El Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca organitza “Plats de pel·lícula”, que oferirà a diversos locals cuina inspirada en el cinema.