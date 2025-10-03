Infants amb noves tendències artístiques a Terrassa

La vocació d’expansió del festival Terrassa Noves Tendències (TNT) cap al públic no avesat en els nous formats adquireix un pas decidit amb els espectacles de carrer i gratuïts. En aquest apartat, les puntes de llança del qual per a l’audiència general són enguany la proposta de ball trencador de Mélissa Guex (aquest dissabte, a la Plaça Vella) i l’espectacle “Incendis” de Ça Marche, destaca la programació del TNT Kids. La plaça Didó serà aquest dissabte, en la tercera i última jornada del festival, el lloc d’experimentació per a infants amb tres propostes.
La primera omplirà la plaça de jocs en un espectacle, “Un món de cartró”, promogut per la companyia Crea Moviment i consistent a generar un joc col·lectiu amb caixes de cartró amb la premissa que la imaginació no té límits. La següent iniciativa s’iniciarà a les 13 hores, quan acabi la primera. Serà un concert-vermut titulat “Tronc”, el sobrenom de Conxita Herrero. “Amb una guitarra i unes maraques, “la vida fa de molt més bon passar”, diu l’organització. L’última proposta (18 hores), serà “Afònics Anònims”, de Mar Garcia i Javi Soler, mescla inclassificable de dansa i música “que no és ni un concert ni un karaoke”, però s’apropia d’elements d’aquests formats.
La resta del programa
Mentrestant, la programació no especialment dissenyada per a infants seguirà el seu curs amb una desena d’activitats aquest dissabte. “Sirenes i robots”, instal·lació immersiva a la Sala Cúpula del Teatre Principal, prosseguirà les seves sessions d’11 a 14 hores i de 17 a 21. Julia Irango, amb “Mamarratxa Attack” desenvoluparà la seva transformació en ésser mutant a LaFACT. Serà a les 12, hora a la qual Eduard Olesti presentarà “Shrek, kebabs i la caiguda de Iugoslàvia” (a El Corralito), mena de “conferència academicofestiva” que es repetirà a les 17 hores. També a les 17, Macarena Recuerda oferirà “Si fuera una película” al plató de l’Escac. Al mateix escenari arribarà a les 18.15 hores “Bell end”, de Mathilde Invernon. El tram final del TNT 2025 es completarà amb “Down (single version)”, de Mélissa Guex (19.45, Plaça Vella); “Extraña alegría” de Javier Hernando (20.30), al Teatre Alegria, i “Symphony of horror”, de Sara Manubens (22.30 hores) al Teatre Principal.