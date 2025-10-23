A Terrassa pots viure unes 12 hores de fantasia (i por)

A l’edició del 2024 es van vendre 242 abonaments per a Les 12 Hores Fantàstiques de cinema de Terrassa. Va ser una xifra rècord. La sisena edició d’aquesta festa cultural se celebrarà aquest dissabte, 25 d'octubre. Aquest dijous ja se n’havien expedit 210 abonaments. Només en quedaven uns 40, ja que el límit és de 250. La resta (100 butaques) fins a completar les 350 localitats del Cinema Catalunya corresponen a entrades individuals, per film. La jornada començarà a les 11 hores amb la projecció de “Willow” i acabarà a les 23.50 amb la de “The Terminator” en VOSE.
I entre una projecció i l’altra, i amb sorpreses, sortejos i actuacions, se succeirà el programa: a les 13.30, “Poltergeist”, que enguany ha estat el film escollit en votació popular. A les 16.15 hores començarà “The thing”. Per a les 18.30 es preveu la projecció del curtmetratge “Cargols!”, del terrassenc Geoffrey Cowper, com a preludi de “El orfanato”, de J. A. Bayona.
Després d’una breu pausa per sopar arribarà la recta final del certamen amb dues propostes: La primera, a les 21.30 hores, serà “28 días después”. La segona, “The Terminator”, servirà per tancar una nova marató de cinema de terror i gènere fantàstic que té com a objectiu “viure una jornada de caire cultural, popular i festiu i, alhora, acostar el cinema municipal a tot tipus d’espectadors”.
Aquests són els horaris
-10 hores. Obertura de portes.
-11 hores. "Willow".
-13.30. "Poltergeist".
-16.15. "La cosa" (VOSE).
-18.30. "El orfanato".
-21.30. "28 días después".
-23.50. "The terminator" (VOSE).