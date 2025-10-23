Primera assemblea de la campanya per un Museu d'Art Local a Terrassa

L’Associació Arts Terrassa encara el final del 2025 amb il·lusions intactes. El grup, creat per reivindicar la creació del Museu d’Art Local a l’antic Vapor Ros, ha arribat ja als 253 inscrits i prepara la celebració de la seva primera assemblea.\r\n\r\nLa convocatòria es durà a terme el 6 de novembre vinent, a les 19 hores, a l’antic complex fabril objecte de la campanya, amb entrada pel carrer del Racó. Allà, al pati del Vapor Ros, el grup va celebrar el passat 19 de juny un acte simbòlic de ressonàncies iròniques, la inauguració de la “fase zero” del futur museu i centre de creació reclamat.\r\n\r\nFeia un any que un grup d’artistes i de terrassencs vinculats al món de la cultura havia difòs un comunicat demanant a l’Ajuntament la creació d’un Museu d’Art Local a Terrassa. La iniciativa va tenir continuació a l’octubre del 2024, amb una manifestació per carrers del Centre.\r\n