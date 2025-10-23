Reinici de Jordi Gaspar a Terrassa

Hom que hagi vist (escoltat) tocar a Jordi Gaspar en alguns dels seus múltiples projectes, i a Terrassa hem tingut en els últims temps algunes oportunitats de fer-ho, potser tenia apuntada en la seva agenda el dia en què el baixista barceloní tornava per aquestes contrades que li són tan plaents. N’ha arribat una nova ocasió. Serà aquest divendres, a les 21.30 hores, a la Nova Jazz Cava (entrada: 15 euros en taquilla), on el músic tocarà els temes del seu últim projecte, “Reinici”, en formació de trio.
Jordi Gaspar (Barcelona, 1960) torna al club del passatge de Tete Montoliu liderant un grup al comandament d’una guitarra baixa acústica i flanquejat per dos músics inclinats a la improvisació: Santi de la Rubia al saxo tenor’ i Oriol Roca a la bateria.
Amb “Reinici”, el trio presenta composicions pròpies, un so contemplatiu, textures acurades i un interès d’exploració. Per al baixista, aquest treball representa “un punt d’inflexió: tornar a començar amb llibertat creativa i individualitats que conflueixen en un llenguatge col·lectiu”.
D'arreu del món
Kompass agafarà el relleu de Jordi Gaspar aquest dissabte a la Nova Jazz Cava. La banda la formen joves músics d’arreu del món coliderats per la baterista Estefanía Chamorro i el guitarrista Sebastian Noren. Kompass és una proposta resultant de la combinació de talent internacional i energia pròpia de la nova escena jazzística.
És un aparador de fusió de jazz contemporani, rock i les anomenades músiques d’arrel. Segons el Club de Jazz Terrassa, el so modern i expansiu de Kompass recorda l’univers dels guitarristes Pat Metheny o Andrew Renfroe, “on cada músic aporta la seva veu i contribució a un llenguatge compartit que mira endavant”. A més de Chamorro i Noren, la resta de la banda l’integren el saxo David Padilla, el teclista Guillaume Coulbois i la baixista Ursula Wienken.