Josep Gòrriz i el desafiament a l'amistat

Sis amics de tota la vida es reuneixen en una casa de muntanya per passar les vacances de Setmana Santa entre rialles, lliurament a la nostàlgia i la participació en un joc improvisat. Una figura de bronze, adquirida com a simple trofeu, revela un possible valor incalculable que desfermarà picabaralles amagades i esquerdarà lleialtats que semblaven indestructibles. I tot plegat, amb la masia aïllada per la neu. Aquest és l’eix narratiu de la novel·la “Ajo y agua”, la nova aventura editorial del prolífic escriptor terrassenc Josep Gòrriz i que l’autor presentarà aquest dijous a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT).
L’acte, inclòs en el cicle Terrassa Llegeix, començarà a les 18 hores i comptarà amb la presència com a presentadora de Magda Vidal, professora de l’escola d’escriptura Natàlia Sallés.
L’escapada que semblava idíl·lica es converteix en camp de batalla dominat moltes vegades per silencis. “Ajo y agua” (Editorial Platero, 2025) és una novel·la de suspens, a l’estil de les pel·lícules d’Alfred Hitchcock, que s’articula com una obra coral i conté crítica social i reflexions morals sobre els principis, les necessitats econòmiques i les lleialtats, tot, però, amb una mirada humorística i amb empatia sobre la joventut i les seves incerteses. És, en definitiva, una història sobre el creixement i la convivència en un món que no sempre deixa un buit a les persones per ser com són.
Premis
Josep Gòrriz (nascut l’any 1956) ha publicat gairebé 80 obres. Ha guanyat mitja dotzena de premis, entre els quals destaquen el Premi Ferran Canyameres per “Diana caçadora”, el Calassanç de narrativa per “El camí de l’aigua” i el Premi Lletres de la Fundació Amics de les Arts i les Lletres per la seva trajectòria literària. Diplomat en Magisteri i llicenciat en Llengua i Literatura Catalana, es va dedicar a l’educació durant 38 anys, més de 30 dels quals a l’Institut Investigador Blanxart de Terrassa.
Durant aquest any, i per segona vegada en la seva trajectòria, ha participat en la cocreació de “Can Murri Trencapins”, una novel·la feta amb més de 100.000 estudiants de tot Catalunya a través de Fiction Express, una plataforma educativa digital que connecta els lectors amb autors professionals a través del fòrum interactiu i un sistema de votacions per continuar l’argument d’una obra. “Can Murri Trencapins” és el seu segon llibre a la plataforma, on ja va participar en “El misteri de les carbasses”.