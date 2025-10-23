Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 24, 25 i 26 d'octubre

Terrassa aprofita els primers passos d'aquesta tardor de sol benèvol i temperatures encara afables per continuar vivint amb intensitat activitats de bullícia cultural. Com gairebé sempre, hi ha una mica de tot, però per a aquest cap de setmana proposem, especialment, ofertes de màgia. En total, una desena d'activitats.
Màgia
Espectacle infantil amb el mag Alex Ferrer, al Cafè de l’Artista, al passeig de les Lletres. Dissabte, 17 hores. El mateix dia, i al mateix lloc, "Ilusiones cercanas", de Santiago Fernández, a les 20 hores. I diumenge, a les 12 hores, "Inòpia", amb Gneis.
Més màgia
Kao Illusionist puja a l'escenari del Cafè de l'Aula. Aquest divendres, a les 21.30 hores.
Tribut
Actuació de La Reina del Pop, banda de tribut a La Oreja de Van Gogh. Dissabte, 22 hores, a la Sala Rasa 64.
Jazz
Marian Barahona, gran veu del jazz català, actua amb l'Ariel Vigo Quartet al Cafè de l'Aula. Dissabte, 22.30 hores.
Teatre
Representació de "Sicalíptiques", dirigida per Xavier Albertí, protagonitzada per Aina Sánchez, Mont Plans i Carles Cors. A la Sala Crespi. Dissabte, 20 hores.
Exposició
Encara es pot visitar, fins al 2 de novembre, l'exposició de Teresa Jordà a la Sala Paüls. Divendres i dissabtes, de 19.30 a 21 hores. Diumenges, de 12 a 14.
Il·lustració
Quarta Trobada d'Il·lustració Infantil, a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT). Dissabte, de 10.30 a 13 hores.
Congrés de pòdcast
L'Auditori serà la seu de les JPOD, les jornades de pòdcast d'Espanya. Divendres, dissabte i diumenge.
Rock
El músic terrassenc Fran Peregrina actua a la Sala Rasa 64, amb la banda Mano de Gata com a grup convidat. Divendres, a les 21.30 hores.
Dues en una
Doble proposta de la Casa de la Música, amb Svetlana i FADES. Al Teatre Alegria. Divendres, a les 21 hores.