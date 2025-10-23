Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 24, 25 i 26 d'octubre

Cultura i Espectacles

Terrassa aprofita els primers passos d'aquesta tardor de sol benèvol i temperatures encara afables per continuar vivint amb intensitat activitats de bullícia cultural. Com gairebé sempre, hi ha una mica de tot, però per a aquest cap de setmana proposem, especialment, ofertes de màgia. En total, una desena d'activitats.

Màgia 

Espectacle infantil amb el mag Alex Ferrer, al Cafè de l’Artista, al passeig de les Lletres. Dissabte, 17 hores. El mateix dia, i al mateix lloc, "Ilusiones cercanas", de Santiago Fernández, a les 20 hores. I diumenge, a les 12 hores, "Inòpia", amb Gneis.

Més màgia

Kao Illusionist puja a l'escenari del Cafè de l'Aula. Aquest divendres, a les 21.30 hores.

Tribut

Actuació de La Reina del Pop, banda de tribut a La Oreja de Van Gogh. Dissabte, 22 hores, a la Sala Rasa 64.

Jazz

Marian Barahona, gran veu del jazz català, actua amb l'Ariel Vigo Quartet al Cafè de l'Aula. Dissabte, 22.30 hores.

 

Teatre

Representació de "Sicalíptiques", dirigida per Xavier Albertí, protagonitzada per Aina Sánchez, Mont Plans i Carles Cors. A la Sala Crespi. Dissabte, 20 hores.

Exposició

Encara es pot visitar, fins al 2 de novembre, l'exposició de Teresa Jordà a la Sala Paüls. Divendres i dissabtes, de 19.30 a 21 hores. Diumenges, de 12 a 14.

Il·lustració

Quarta Trobada d'Il·lustració Infantil, a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT). Dissabte, de 10.30 a 13 hores.

Congrés de pòdcast

L'Auditori serà la seu de les JPOD, les jornades de pòdcast d'Espanya. Divendres, dissabte i diumenge.

Rock

El músic terrassenc Fran Peregrina actua a la Sala Rasa 64, amb la banda Mano de Gata com a grup convidat. Divendres, a les 21.30 hores.

Dues en una

Doble proposta de la Casa de la Música, amb Svetlana i FADES. Al Teatre Alegria. Divendres, a les 21 hores.

