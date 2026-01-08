Adeu a Carles Sans, del Tricicle, a Terrassa

"Per fi me’n vaig!", avisa Carles Sans. I sembla ser que és veritat. L'exmembre del Tricicle ha triat Terrassa com a punt de la gira de comiat. Actuarà a LaFACT aquest diumenge, 11 de gener, a les 18 hores.
A LaFACT també es va veure (al 2021) el seu reeixit espectacle "Per fi sol!", que Sans va voler estrenar a Terrassa. Els seguidors del Tricicle tenen ara una nova (i última) oportunitat de gaudir de l’humor inconfusible de Carles Sans (Badalona, 1955), amb l’espectacle codirigit amb José Corbacho amb què s’acomiadarà dels escenaris.
"Si al meu primer espectacle, 'Per fi sol!', van venir 150.000 espectadors a veure’m, i tots van riure entre quatre i cinc vegades per minut, amb 'Per fi me’n vaig!' m’he proposat el repte de superar-ho", diu l'humorista. Com ho farà? "Explicant històries quotidianes, particularitats de la meva vida diària i impressions sobre petites coses que he transformat en relats hilarants i tendres, així com tot allò que, suposadament, hauria de començar a fer un cop deixi definitivament els escenaris i que potser no faré". L’objectiu és clar, agrega: "Aconseguir que el públic rigui el doble que en l’anterior espectacle".
Fa 45 anys
Per què ha decidit posar aquest títol a l'espectacle? "Doncs perquè, per prescripció pròpia, he decidit que potser no seria mala idea canviar els escenaris per una hamaca davant del mar, a l’espera que un clam popular demani el meu retorn immediat". Però, per si això no passa, afegeix, "jo no em perdria aquest nou espectacle, l’objectiu principal del qual continua sent el mateix que fa 45 anys: fer riure tots els que vinguin a veure’l, i que surtin del teatre amb ganes de tornar a passar-s’ho bé".
La producció de l'esdeveniment, coordinat per Aleix Ramisa, correspon a Histrion 2020 Slu. La fitxa tècnica es completa amb Ariadna Tomsen a l'apartat administratiu i amb Mariano Vera a càrrec de la il·luminació i el so.
Aquest dijous al vespre només quedaven a la venda 27 entrades. L'entrada costa 27 euros.