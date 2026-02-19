Atenció: a Terrassa se celebren els 40 anys del "Master of Puppets" de Metallica

La Sala Rasa 64 esdevindrà aquest divendres un temple metàl·lic. El local situat al carrer de la Rasa acollirà el concert de Seek ‘Em All, considerada una de les millors bandes nacionals de tribut a Metallica.
Aquest any se celebra el 40è aniversari de la publicació de “Master of Puppets”, mític disc del conjunt californià que constitueix, per a molts crítics, la gran obra del grup, un treball d’influència determinant en la història del heavy metal. Seek ‘Em All pujarà a l’escenari de la Sala Rasa 64 a les 21.30 hores per oferir un homenatge fidel als creadors de temes com “Battery”, “Master Of Puppets” o “Damage, Inc”.
Selecció
La banda de tribut desgrana en directe peça a peça el llegendari àlbum, de principi a fi, però completa l’espectacle amb una selecció de les cançons més conegudes d’altres treballs de Metallica.
La reconeguda formació va iniciar aquesta gira especial d’aniversari el passat 30 de gener a la ciutat de Lleida. Després del seu pas per Terrassa, l’espectacle viatjarà, entre altres localitats, a Reus, Barcelona i Bilbao. Seek ‘Em All ja va dur a terme gires similars l’any 2023, amb una dedicada a l’àlbum “Kill Em All”, i el 2024 i el 2025 amb un xou centrat en “Ride The Lightning”.