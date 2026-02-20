Blues al carrer per celebrar un aniversari a Terrassa

Si els vells rockers mai moren, sense necessitat d’esdevenir mala herba, sí que fan anys, com tothom. Alguns celebren aniversaris amb discreció majúscula, uns altres apunten el somriure i bufen espelmes i uns altres ja s’entreguen a la disbauxa festiva (controlada). Aquest és el cas de David Millán, poeta, rocker, artista visual, que aquest dissabte ha convidat el personal en gran per mirar de cara als seus (primers) 50 anys de vida amb un concert de carrer en ple centre històric, amb The Blues Bakers. Serà a les 12 hores d'aquest dissabte, 21 de febrer, a les portes de la botiga La Frontera, al carrer de Jaume Cantarer.
Toni Grau “Xungui” (que fou guitarrista de Capdetrons), Pepo Hernández (baixista de Preliminars) i Stefan Aichinger (veu) formen aquest trio amb pocs artificis que es va fundar el 2018 i es va estrenar en directe a la primavera del 2019 a la Casa Baumann. Sense bateria ni bases preenregistrades, la banda reivindica el so cru del blues i dels instruments clàssics que, segons afirmen ells mateixos “ja no s’escolta tant avui en dia”.
Experiment que cohesiona
La pandèmia va truncar la seva trajectòria, però també va propiciar-ne un gir creatiu inesperat. The Blues Bakers va posar en marxa el projecte “Lockdown blues”, amb el qual cada membre enregistrava la seva aportació des de casa. El trio muntava després vídeos que pujava a plataformes. L’experiment els va cohesionar encara més.
El seu repertori se sustenta en clàssics del gènere, estàndards amb tocs de jazz i incursions eventuals per temes moderns passats el filtre convenient. Actualment, però, el grup treballa en la composició de temes propis. Assagen una vegada per setmana a Ca n’Anglada, a casa dels pares del Pepo, per continuar perfilant aquest blues amb aroma de vinil i pantans que sorgeix del porxo d’una cabanya imaginada.