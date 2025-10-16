Adeu a Lorenzo Santamaría a Terrassa

Obries la tele i allà estava ell. No eren poques les llars en els quals es podia recórrer al disc en vinil o a la cinta de casset si, per aquelles casualitats de la vida, aquell dia no havia sonat cap cançó de Lorenzo Santamaría en la ràdio. Va ser una de les estrelles de finals dels anys 70 del segle passat en tot el país, però havia començat a treballar en els escenaris bastant abans. Ara, amb 60 anys de carrera a la seva esquena, s’acomiada en una gira en la qual ha triat Terrassa com a escala de la gira de l'adeu.\r\n\r\nL’intèrpret mallorquí actuarà a LaFACT aquest divendres, a les 20.30, i aquest dijous quedaven molt poques entrades disponibles per veure en directe aquesta estrella del pop melòdic i romàntic. Nascut amb el nom de Lorenzo Rosselló Horrach el 21 de febrer de 1946 a Santa Maria del Camí, va liderar el grup de rock Z 66, per a després posar en marxa una carrera en solitari amb la qual va ascendir als cims de l’èxit. Moltes de les persones que assistiran al seu recital d’avui ho faran per escoltar de nou “Para que no me olvides” o “Si tú fueras mi mujer”.\r\n