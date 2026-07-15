Àlex Pons, la bateria que va de la ment al vent

A l’aire lliure, al pati, es desenvolupa la cirereta de la temporada amb el cicle estival Jazz a la Fresca de Terrassa. La programació estable, no obstant això, prossegueix a l’interior de la Nova Jazz Cava en forma de jam session com la que aquest dijous obrirà Àlex Pons acompanyat per Estel de Juan a la trompeta, Sergi Abaijón al saxo tenor, Adrià Regué al piano i Joan Tomàs al contrabaix.\r\n\r\nEl baterista presentarà al passatge de Tete Montoliu “De la ment al vent”, un projecte de jazz nascut al Taller de Músics ESEM que presenta composicions pròpies influenciades tant pel bebop com per sonoritats més contemporànies, com subratlla el Club de Jazz Terrassa. Àlex Pons Quintet desenvolupa una proposta “que combina tradició jazzística, improvisació i influències modernes”. \r\n\r\nLa sessió començarà a les 22 hores. Per a una hora abans s’ha programat una nova proposta al Cafè de l’Aula. L’establiment del carrer del Doctor Ullés ha convidat aquest cop Marc Ferrer, prestigiós pianista que oferirà una vetllada plena de blues i jazz. Ferrer, que té set àlbums gravats, ha passat per festivals de blues a París, Roma i el Regne Unit.\r\n