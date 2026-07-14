Nou film de Caye Casas, cineasta i Capgròs de l'Any: "“És una comèdia negra familiar, violenta i antifeixista”

Mentre prepara una pel·lícula amb protagonisme del seu Capgròs, el cineasta terrassenc Caye Casas ha presentat el cartell oficial del seu últim treball, un curtmetratge de contingut extrem, d’horror pur, titular “Amor de padre”, que en breu recorrerà els principals festivals de cinema de terror.
El film compta amb un repartiment format, entre altres, per Christina Rapado, Assumpta Serna i Emilio Gavira. El propi director ha definit el curt com “una comèdia negra familiar, violenta i antifeixista”.
L’autor de cintes com “La mesita del comedor” o “Matar a Dios”, elegit Capgròs de l’Any a la Festa Major del 2025, prepara altres projectes, entre els quals una altra comèdia negra, “El deseo de mamá”, i una pel·lícula amb David Verdaguer que segurament comptarà amb la presència de la figura festiva egarenca i que vol rodar a partir del gener a Terrassa. El film estarà basat en un curt, "Nada SA", dirigit per Casas i Albert Pintó fa una dotzena d'anys.
Premis
"La mesita del comedor" va ser la pel·lícula de gènere més premiada del 2023 i va aconseguir un comentari a les xarxes socials de l'escriptor Stephen King. En una entrevista al Diari de Terrassa publicada per la seva nominació a Capgròs de l'Any es destacava, com a component diferencial, que Terrassa havia estat el paisatge de les seves obres: “Ho he rodat tot aquí, sempre he pensat que si hi havia una bona localització per fer cinema, era la nostra ciutat”, deia.
“He hagut de ser molt 'capgròs' i insistent per poder dedicar-me al cinema”, afegia el cineasta i dibuixant.