Videoinstal·lació inclusiva a la Seu d'Ègara: "És com una aquarel·la audiovisual"

Hi han participat el Salva i el Max Alejandro, i altres companys. Una desena d’usuaris de Prodis han treballat en un procés creatiu sobre la simbologia present a la Seu d’Ègara que ha culminat en una videoinstal·lació. L’obra final, de tres minuts de durada, es projecta en bucle al complex monumental.
En el vídeo es veuen les seves siluetes ballant. Aquest dimecres, mentre el treball audiovisual en el qual han participat es projectava en bucle en una de les parets de l’església de Sant Miquel, han mostrat la seva alegria per veure acabada la iniciativa. Són el Salva i el Max Alejandro, usuaris de Prodis que han deixat la seva empremta en el Projecte PAD (Patrimoni Art Digital) Social desenvolupat en les últimes setmanes per oferir “una nova mirada sobre la Seu d’Ègara” que s’exposa al complex monumental des d’aquest dimecres i fins al 2 de setembre.
Els usuaris de Prodis van pintar un mural sobre el qual es va col·locar una capa audiovisual
La Fundació Prodis, Adhoc Cultura i el Museu de Terrassa han organitzat l’activitat amb la col·laboració de la parròquia de Sant Pere. “Símbols sagrats”, es titula aquest producte coral, una videoinstal·lació creada aquest any per un col·lectiu vulnerable “que reinterpreta el llenguatge simbòlic de l’espiritualitat cristiana presenta a la Seu d’Ègara”. Sofía Ramírez ha dirigit aquest procés artístic i pedagògic en què els símbols, les figures i els ornaments “es despleguen com un llenguatge visual viu, on el traç i la llum revelen noves capes de memòria, significat i contemplació”.
El treball artístic ha durat quatre setmanes i ha consistit a quatre tallers duts a terme a la Seu d’Egara i al Vapor de Prodis amb una desena d’usuaris d’aquesta fundació dedicada a la integració de persones discapacitades. Els participants van treballar amb dossiers, van visitar el monument per descobrir-hi geometries, figures i, cadascú a la seva manera, “llenguatges que parlen de relats, llegendes i simbologia cristiana”, en paraules de Sofía Ramírez.
El treball, “Símbols sagrats”, ha durat quatre setmanes i ha consistit en quatre tallers
Entre tots van dibuixar els motius. Entre tots van pintar amb les seves mans un mural amb pintura acrílica sobre tela sobre la qual després es va afegir una capa audiovisual mitjançant un sistema interactiu en temps real. “És com una aquarel·la audiovisual. I ens hem divertit molt”, ha advertit la coordinadora del projecte, que al mes de desembre viatjarà al convent de Sant Agustí, a Barcelona.
“La primera sessió es va realitzar aquí (a la Seu d’Ègara), on van fer dibuixos, i és cert que t’adones de detalls en els quals no havies reparat, ha estat una experiència totalment nova”, explicava Ricard Rodríguez, gestor d’àrea de Prodis. La fundació ha creat un espai d’art en el qual s’inscriuen projectes com el PAD Social i que busca potenciar les aptituds artístiques dels usuaris de manera personalitzada, “potenciant les seves preferències”.
Monogrames
Els artistes de Prodis van pintar en el mural tant mandorles que envolten al Déu Majestat com el paó que és símbol de Crist, d’immortalitat, motius que conviuen en l’obra amb altres formes que no responen del tot a la realitat, però que han estat suggerides per la visita detallada i dirigida a aquesta joia monumental de Terrassa. Al mural també s’observen monogrames que els creadors van muntar amb les inicials dels seus noms.
El conjunt ubicat a l’Antic Poble de Sant Pere ofereix “un ventall impressionant de possibilitats”, com ha subratllat Joan Salvador, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural. “I amb el llenguatge audiovisual s’encoratja més als participants”, ha afegit l’edil.
“Hem dibuixat i estem molt contents”. El Salva i el Max Alejandro miraven embadalits el vídeo de tres minuts instal·lat a la Seu d’Ègara com una recreació contemporània i inclusiva del nostre passat i la seva simbologia.