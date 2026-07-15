Terrassa dibuixa amb Víctor Swasky

El fenomen del dibuix urbà, agrupat en el moviment “urban sketcher”, gaudeix d’un moment propici, daurat, que es demostra tant en la fecunda activitat que desenvolupa com en la seva capacitat d’extensió. Una cinquantena de terrassencs es troba aquesta setmana a Toulouse per participar en un simposi internacional i a Terrassa es prepara una jornada especial amb la presència del professor Swasky.
Swasky és el nom d’artista de Víctor Martínez, il·lustrador, pintor i reconegut dibuixant urbà sobre el qual girarà el programa d’activitats previst per al 26 de setembre i organitzat per Amics de les Arts i Joventuts Musicals, a través del Grup d’Arts Plàstiques i Visuals. Es tracta de la 8a edició del Terrassa Dibuixa, una jornada dedicada al dibuix urbà que aquest any comptarà amb la participació de Víctor Swasky (Barcelona, 1975), artista que va contribuir a introduir i impulsar el moviment dels “Urban Sketchers” a Catalunya i que, com recorda l’entitat, “centra el seu treball en el quadern de viatge i el reportatge dibuixat”.
Ha impartit cursos i tallers en diversos països i aquest any ha estat artista convidat a l’Sketcher Fest Edmonds, als Estats Units. La jornada del 26 de setembre començarà amb el lliurament de credencials i una classe magistral a la Cambra de Comerç (9.30 hores).
Eina
En la sessió, titulada “De l’observació a la història: les decisions darrere d’un ‘sketch’”, Swasky reflexionarà sobre el dibuix in situ com a eina de narració i explicarà com cada “sketch” implica decisions sobre què observar, què representar i com construir un relat visual. Després de la conferència, els participants realitzaran una sessió pràctica de dibuix urbà a la plaça del Progrés.
El programa de la trobada també inclou una fotografia de grup, un dinar de germanor a La Coral de Prodis i una “Portrait Party”, una sobretaula dibuixada amb l’actuació de Preliminares & Friends (amb Felip Planas i Maria Betriu com a convidats), abans de la cloenda de la jornada, prevista per a les 18 hores.
Les places són limitades. El preu de l’activitat, que inclou el dinar, és de 50 euros per als socis i de 60 per als no socis. Les reserves es poden fer a la secretaria d’Amics de les Arts.