Dibuixants urbans de Terrassa a un congrés mundial a França

Una cinquantena de dibuixants terrassencs viatjaran aquest dimecres a Toulouse per participar al simposi mundial d’“sketchers” que celebrarà fins divendres vinent a aquesta ciutat francesa. El certamen comptarà amb la presència d’uns 4.000 artistes de tot el món.\r\n\r\nL’International Urban Sketchers Symposium arriba a la 14a edició amb una notòria implicació terrassenca que demostra la creixent implantació d’aquest moviment a la ciutat. L’any passat la reunió es va celebrar a Polònia, també amb representació local. La delegació de Terrassa que viatjarà a Toulouse inclou el cineasta Antoni Verdaguer, que enregistrarà imatges de cara a un projecte documental sobre aquest fenomen artístic.\r\n\r\nDavid Chaler\r\n\r\nArtistes com David Chaler s’han sumat als últims anys a un moviment, l'Urban Sketcher (USK) que a la nostra ciutat adopta el nom d’USK Terrassa i que es caracteritza per dur a terme trobades en les quals, cadascú amb el seu estil, es dibuixen monuments, paisatges o persones per representar els entorns urbans i deixar-ne testimoni. A la passada Festa Major, els “sketchers” egarencs es van ajuntar al parc de Vallparadís durant la realització d’activitats infantils. Són cronistes de les ciutats i les projecten al món.\r\n