Tribut a un home lliure: "El seu llegat ens convida a reflexionar"

La projecció d’un documental sobre Agustín Gómez Arcos inaugurarà aquest divendres vinent a la llibreria Synusia de Terrassa un cicle de lectures sobre aquest escriptor silenciat a Espanya però amb una obra reeixida a França. “Un hombre libre” és el títol del documental de Laura Hojman que es podrà veure divendres, a partir de les 20.30 hores, a la llibreria ubicada a l’Ateneu Candela.
El treball de Hojman, realitzat al 2024, repassa la vida i l’obra d’Agustín Gómez Arcos (Enix, Almería, 1933-París, 1998), escriptor espanyol exiliat que va ser sis cops finalista del premi Goncourt i va guanyar l’Hermès amb la seva primera novel·la escrita en francès, “L’agneau carnivore” (“El cordero carnívoro”). Als anys 1980, l’autor va assolir un èxit notable a França “mentre la seva obra romania silenciada a Espanya”, destaquen els organitzadors de la proposta de divendres. Els llibres de Gómez Arcos, traduïts a 12 idiomes, se centren en temes “com la memòria, la identitat i la dissidència sexual”, explica Synusia.
Els silencis
“El seu llegat ens convida a reflexionar sobre la història recent del nostre país a través dels silencis, els relats perduts i el paper de la cultura i la memòria”, afegeix. Després de la projecció hi haurà un debat a la terrassa del Candela. Al setembre començarà el cicle de lectures sobre aquest autor, que en la faceta de dramaturg va guanyar dues vegades el Premio Nacional Lope de Vega, però va veure prohibida per la censura la representació de les seves obres. Paz Vega dirigirà l’adaptació cinematogràfica de la seva novel·la “Ana No”.
El passat 24 de juny, la Caja de las Letras de l’Instituto Cervantes va rebre un llegat en homenatge a Gómez Arcos que incloïa una samarreta amb una de les frases més emblemàtiques de l’autor, pronunciada quan va haver de sortir del país fugint de la censura: “España soy yo”.