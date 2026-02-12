Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 13, 14 i 15 de febrer

No resulta fàcil fer-se un buit humil en un cap de setmana marcat pel Carnestoltes, però hi ha qui ho aconsegueix, amb escreix. A continuació us oferim un grapat de propostes culturals de tipologia diversa. Només una d'elles està relacionada directament amb la pagana festa de la disbauxa. La resta es podrien celebrar en qualsevol moment de l'any.
Clàssica
Concert amb Helix Trio: Paula Belzunegui Moreno (piano), Jaume Angelès Fité (violí), Iago Domínguez Eiras (violoncel). Cicle Fem Sala, d'Amics de les Arts. Divendres, 20 hores.
Om i Pou
Espectacle dels periodistes Albert Om i Joan Maria Pou basat en el seu pòdcast "Què t'ha passat?". Aquest divendres, 13 de Febrer a les 21 hores, a LaFACT Cultural.
Màgia
Actuació de Magomez al Cafè-teatre L'Artista, aquest dissabte a les 18.30 hores.
Vivaldi
"Vivaldiana", esdeveniment de dansa amb Spellbound Contemporary Ballet. Aquest dissabte, a les 20 hores, a LaFACT Cultural, dins de la 43a Temporada BBVA de Dansa.
Jazz per Sant Valentí
Especial Nit de Sant Valentí al Cafè de l'Aula, amb Katia Valente y Giovanni Ghizzani, piano i veu. Aquest dissabte, 14 de febrer, a les 21.30 hores.
Carnestoltes Reggae
Festa de Carnestoltes amb Malalts de Reggae! A la Nova Jazz Cava. Dissabte, de les 23 hores a les 2 de dissabte.
Exposició
Visita comentada a l'exposició "Mil llacs de memòria", de Gabriel Verderi, amb l'artista. A la Sala Muncunill, aquest diumenge a les 12 hores.
The Beatles
Tribut a The Beatles amb la banda The Flaming Shakers. Diumenge, a les 18 hores, a LaFACT Cultural.
Teatre
Representació de "Tots eren fills meus", d'Arthur Miller, a càrrec del grup Abraxas de Barcelona. Participa al Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Diumenge, a les 18 hores, a la Sala Crespi.