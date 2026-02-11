Oriol Vallès i Irene Reig inauguraran el Festival Jazz Terrassa

El frenesí d'anuncis dels noms més destacats del cartell ja arriba al final mancant 23 dies per al començament del 45è Festival Jazz Terrassa (FJT). És cert que el 18 de febrer s'acabaran de desgranar detalls, sobretot en allò referent als concerts a l'aire lliure, però aquest dimecres el Club de Jazz Terrassa ha anticipat els noms dels protagonistes que inauguraran el certamen el divendres 6 de març. Es tracta del trompetista Oriol Vallès i la saxofonista Irene Reig, junts en un mateix projecte.
El concert d’obertura aplegarà "dues veus amb molta anomenada", com subratlla el club organitzador del festival. Tots dos són líders dels seus projectes respectius i impulsors del col.lectiu The Changes. Aquest cop el trompetista Oriol Vallès colidera banda amb la saxofonista del moment, Irene Reig, recent guanyadora del Premi Enderrock 2026 per l’àlbum "Ànima".
"La Irene i l'Oriol porten tocant plegats des de fa més d’una dècada, però per aquesta ocasió uneixen les seves bandes en un quintet únic. Interpreten la seva música original més recent i reinventen alguns dels clàssics més imperdibles", afegeix el club. Els músics han dut la seva proposta a escenaris com el Firabar de Cardona i al cicle Contrabaix de Sant Feliu de Llobregat per arribar, en plena forma, a Terrassa. Ho faran amb una secció rítmica d'alt nivell: Joël Gonzàlez, Giuseppe Campisi i Joan Casares.
Jam en femení
L'entitat impulsora del certamen ha anunciat també les encarregades d'obrir les jam sessions del festival a la Nova Jazz Cava. Es tracta de compositores, saxofonistes i líders de banda vinculades a la ciutat: Haizea Martiartu i Alba Ruiz.
Haizea Martiartu ho farà amb formació de quartet presentant nou repertori original, el material del seu nou àlbum, "Zutabe", que es podrà escoltar a Terrassa abans no vegi la llum de manera oficial. “Zutabe” obre un nou moment en la trajectòria de la saxofonista d’origen basc, "amb un llenguatge jazzístic que integra, de manera subtil, referències a la tradició musical de la seva terra". La sessió se centrarà en aquest treball propi, abordat des d’una interpretació oberta i viva, pròpia del format jam, però mantenint l’esperit i l’estètica del projecte. La saxofonista actuarà al passatge de Tete Montoliu acompanyada pel prometedor pianista de Huelva Vicent Marín, el contrabaixista Héctor Tejedo i el baterista terrassenc Pau Gurpegui. La jam se celebrarà el dimecres 11 de març.
També saxofonista, compositora i cantant egarenca, Alba Ruiz presenta al FJT (dimecres 18 de març) “Arrels de Soul”, compartint escenari amb la pianista Alba Guerrero, Javier Vallès a la guitarra, el baixista Joan Tomàs i Marc Mariscal assegut a la bateria.
Cantant i saxofonista graduada al Taller de Músics ESEM de Barcelona, l'Alba presenta, en format de quintet, un recorregut per temes sovint desconeguts del repertori del soul més antic. Passa per artistes de les mítiques discogràfiques Stax Records i Atlantic Records, fins a temes propis que s'inspiren en aquesta estètica.
El swing ballable
La banda Barcelona Swing Flamingos farà les delícies del aficionats al ball la matinada del 14 al 15 de març. Serà aleshores quan la Nova Jazz Cava es transformi en una sala amb pista de ball per acollir aficionats i als participants al Jazz Terrassa Swing Fest.
Especialistes en la interpretació del swing clàssic, els integrants de la Flamingos son pràcticament el 50% de la mítica banda La Locomotora Negra: Octavi Bañuls, Jordi Casanovas, Carles Gili, Miquel Donat, Marc Trepat, Albert Gassull i Toni Gili.
Barcelona Swing Flamingos va néixer el 2017 amb la voluntat de fer gaudir els ballarins amants del swing. Tots els seus membres tenen una llarga trajectòria com a intèrprets del jazz clàssic més autèntic i ofereixen un repertori creat a partir de temes de les millors bandes i intèrprets del jazz del segle XX.
Fins ara, el Festival Jazz Terrassa 2026 ja ha anunciat noms com Dave Holland i Lionel Loueke, Ches Smith, Francesca Tandoi, Jon Irabagon, Dave Douglas, Carles Benavent, Felix Pastorius, Toronzo Cannon i “The Beatles, en blanc i negre by Nito Figueras feat. Txell Sust, Anna Luna, Susana Sheiman i Monné Teruel". La Sant Andreu Jazz Band, que commemora el seu 20è aniversari, s'encarregarà de la cloenda del certamen. El gruix del programa artístic veurà la llum dimecres vinent 18 de febrer.