Els carlins estan de tornada als voltants de Terrassa

El passat 2 de desembre, l’escriptor Vicenç Villatoro va pronunciar a l’Ateneu Terrassenc la conferència “Sant Llorenç, símbol i paisatge” amb el seu llibre “Sant Llorenç del Munt. [Una biografia]” com a punt de partida. L’autor va dissertar sobre l’acumulació simbòlica de la muntanya per als terrassencs i bona part dels vallesans, perquè “hi hem fet passar moltes coses”. Entre altres, allà es van refugiar els carlins, recordava. Ara, un llibre recupera la guerra dels Matiners, el segon conflicte carlí, a Sant Llorenç del Munt i l’Obac. L’especialista Antoni Ferrando ha escrit un volum que es pot adquirir a les llibreries de la Diputació de Barcerlona i que ofereix una recerca sobre un enfrontament crucial del segle XIX i sobre la seva petjada directa al parc natural.
“La guerra dels Matiners a Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 1846-1849. La presència del mític general Cabrera al camí ral de Coll de Daví, Mura i Talamanca” ha estat publicada per Farell Editors i analitza les singularitats d’una guerra que, a diferència del conflicte carlí anterior, va propiciar aliances insòlites entre els tradicionalistes i elements republicans, “units en la lluita contra l’exèrcit nacional, dirigit pels capitans generals de Catalunya, representants del centralisme espanyol i d’una burgesia acomodada al marc polític sorgit després del Decret de Nova Planta”, exposa la presentació del llibre.
El llibre recupera la història del segon conflicte carlí entre 1846 i 1849
Un dels principals atractius del volum radica en la seva vinculació territorial. “Sant Llorenç del Munt i els municipis de l’entorn esdevenen escenari de les accions dels Matiners i de la presència del llegendari general Ramon Cabrera”, agrega. Les batalles al camí ral del Coll de Daví i als seus hostals, així com les batussses a l’entorn del Montcau, “aporten una lectura sorprenent per a qui coneix aquests paratges avui associats al lleure i al patrimoni natural i cultural”. Antoni Ferrando és excursionista i estudiós del parc natural. Autor reconegut en aquest camp, amb aquest nou treball proposa “una documentació rigorosa i molt arrelada al territori, ja que tots els fets narrats tenen lloc dins del parc o en municipis que en formen part”.