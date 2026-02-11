Atenció: moviment als carrers de Terrassa

Terrassa, amb quatre funcions, serà una de les 12 ciutats de la província de Barcelona que acolliran el festival Dansa Metropolitana, certamen que s'ha presentat aquest dimecres i que ha programat un centenar de propostes en teatres, carrers i espais singulars del 5 al 22 de març. El festival, amb el suport de la Diputació, desembarcarà a Terrassa en gran, amb dues funcions de sengles obres a l’aire lliure en un mateix dia, però la cita més especial se celebrarà el 15 de març amb una desfilada de swing al més pur estit Nova Orleans.
La programació doble (i gratuïta) tindrà lloc al raval de Montserrat el dissabte 7 de març, a partir de les 18 hores, amb els muntatges “Pies de gallina” i “A medio camino”. El primer, amb autoria, direcció i interpretació d’Ana F. Melero i Luna Sánchez, explora el vincle entre dues dones en una obra en la qual l’equilibri entre sostenir i esfondrar-se es converteix “en el centre de gravetat de la trobada”, ressalten els organitzadors. La producció s’inspira en dues expressions populars, “tenir la pell de gallina” i “caminar amb peus de plom”, per investigar entre allò sensitiu i allò racional, “teixint una relació de suport i vulnerabilitat entre tots dos cossos”.
A aquesta primera funció li seguirà “A medio camino”, muntatge d’Agnès Sales i Héctor Plaza en el qual tres dones, amb cada gest, “aporten memòria i una veu que les uneix, les travessa, les sosté”. Es dansa del “jo” al “nosaltres”, del conflicte al joc, del ritme individual al pols compartit. L’espectacle, que combina flamenco i dansa urbana contemporània, fa ús de llenguatges carregats d’història, “de lluites i d’identitats que volen ser escoltades i anomenades”. Els cossos parlen, criden “i es troben en un espai comú”.
Recorregut festiu
La següent proposta inclosa en la mateixa iniciativa és “Àgores”, una aposta local organitzada per Dansa Metropolitana, Terrassashopers, Triple Step i l’Ajuntament que el diumenge 15 de març omplirà de swing ballat carrers de Terrassa en un recorregut festiu amenitzat per Noel & The Jazz Fortunes. Els músics que integren aquesta formació són: Noel Fortune (trompeta i veu), Oriol Gonzàlez (bateria i “washboard”), Henrique Mendonça (sousafò), Javi Rojas (guitarra banjo) i Samuel Marthé (trombó).
L’espectacle, que començarà a les 11 i acabarà a les 15 hores, comptarà amb l’exhibició de Triple Step. “El swing més festiu i genuí pren protagonisme amb una ruta musical itinerant que converteix la ciutat en una autèntica festa”, resa la promoció d’aquest esdeveniment emmarcat en el projecte Àgores i el Jazz Terrassa Swing Fest. La desfilada crearà una “second line” inspirada en els carrers de Nova Orleans que s’iniciarà a la Plaça Vella per acabar a l’Horta dels Frares, al parc de Vallparadís, on tindrà lloc una classe oberta de lindy hop adreçada a tots els nivells, seguida d’una exhibició. Allà mateix s’obrirà un ball social per a tothom.
La última proposta del programa serà “Lake machine”, una idea de Mari Paula en la qual “dansa i música dialoguen a escena per obrir espais on el cos femení reclama presència reconeixement”. En aquest cas l’espectacle serà de pagament (18 euros) i es desenvoluparà el 22 de març, a les 18 hores, al Teatre Principal.