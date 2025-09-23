Aquesta és la Terrassa que muta

El punk de CRIM i el techno d’Alexander Kowalski esdevenen dos dels principals atractius d’un festival que converteix Terrassa en univers referent de la combinació artística. Art, tecnologia, recerca, música alternativa, innovació i formació es combinen en una iniciativa per a tots els públics que alça el teló aquest dimecres.
El nom no sols al·ludeix a la transformació, sinó que refereix una forma d’abreviatura en sigles: Música Urbana i Tecnologies Aplicables, MUTA. Aquests són els dos fonaments sobre els quals es construeix el Festival Mutacions, que aquest dimecres comença el seu camí a Terrassa, la seu d’aquest esdeveniment que se celebrarà en diversos escenaris fins al dissabte. Les puntes de llança quant a projecció pública les formen els concerts, amb els d’Alexander Kowalski i CRIM al capdavant, però el Mutacions inclou també exposicions immersives en 3D, micro i cabina oberta, sessions de DJ i propostes formatives.
El certamen se celebra entre el 24 i el 27 de setembre “amb una oferta lúdica i nocturna que porta cada any a Terrassa artistes de primer nivell internacional”. També esdevé un festival familiar “amb una oferta matinal, gratuïta i a l’aire lliure, un espai viu i obert en què el públic pugui gaudir de la cultura en totes les seves formes”, destaquen els organitzadors. La cita combina art, tecnologia i patrimoni cultural en un espai de trobada “entre creadors, institucions culturals i empreses tecnològiques, fomentant la col·laboració i l’experimentació artística”.
Dimecres, 24 de setembre
La programació començarà a les 12 hores a l’Eseiaat amb “Mutacions Sonores: del Dub Analògic a la IA Generativa”, una activitat dividida en dos apartats: de 12 a 13 hores, “Audio Merge Dubstation, des de King Tubby al Remix digital”; i de 13.30 a 16 hores, el “Live.Muse: a multimodal generative audiovisual performance framework”. La primera iniciativa és un projecte creatiu i tecnològic nascut a Terrassa que investiga la relació entre el so analògic, la cultura del “remix” i les eines digitals contemporànies. Ofereix tallers i demostracions pràctioques amb instruments que van de les taules de mescles analògiques a les estacions digitals. El “Live.Muse” explora la creació audiovisual en directe mitjançant l’ús de la intel·ligència artificial generativa.
Dijous, 25 de setembre
Per a dijous només hi ha prevista una proposta, al Magneti Studio, al número 13 del carrer de Josep Trueta. Allà, a les 18 hores, es presentaran les Beques Mutacions.
Divendres, 26 de setembre
La de divendres serà la jornada amb més presència musical. En primer lloc, amb el Catalunya Freestyle, que omplirà la Plaça Vella de rap entre les 17 i les 21 hores. Catalunya Freestyle és una plataforma que impulsa la cultura del “frestyle” rap en català. Vol potenciar el talent emergent i organitza batalles de galls, jams obertes, tallers i activitats formatives. Un dels plats forts del festival serà la nit de música, amb “mapping” 3D, prevista a la Nova Jazz Cava. Obrirà el cartell Pau Cabeza, a les 22 hores. A les 23 arribarà el torn de Miki Craven. I a la 1 de la matinada del dissabte, el d’Alexander Kowalski, nom clau del techno europeu de finals dels anys 90 i els 2000.
Dissabte, 27 de setembre
En aquesta jornada també s’alternaran les activitats obertes amb una nit de música. D’11 a 19 hores es desenvoluparà el Magneti Market amb cabina oberta, un taller d’sk8 amb Llisca, art mural i Dellumisó, un taller familiar interactiu o concert cooperatiu que uneix les projeccions amb càmera digital i la música electrònica, El lloc: la plaça del Doctor Zamenhof. A partir de les 21 hores, i fins a les 3.45 de la matinada, nit de música amb Random Fighters, La Hiel, Lladruc, CRIM i TMR DJs, per ordre cronològic d'actuacions. La de Random Fighters començarà a les 21 hores. La de la banda punk CRIM es preveu per a la 1 de la matinada de diumenge.