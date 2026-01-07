Pau Gurpegui obre l'era postnadalenca del jazz a Terrassa

Entre la nostàlgia nounada per als més nadalencs i l’alleujament vital per als cansats d’àpats, brindis i munions, la normalitat (ben entesa) torna al seu curs. També ho fa a la Nova Jazz Cava de Terrassa després d’un Nadal carregat de propostes, des d’homenatges a les dives del jazz a la tradicional reunió de blues i boogie, passant per l’aportació anual de La Vella Dixieland i una peculiar big band vallesana. Sí, aquest dijous és dia de retrobament amb la jam session habitual de la programació estable del local, que confia en el terrassenc Pau Gurpegui per a aquesta entrada en l’estabilitat.
El bateria, nascut a Terrassa l’any 1998, presenta el seu nou projecte, “Unfinished Sketches”, que recull les idees compositives desenvolupades durant la seva estada a Basilea, on continua la seva formació al Jazzcampus. Per a aquesta ocasió, Gurpegui reuneix una formació creada per al concert, integrada per Cesc Badia (trompeta), Vicente López (guitarra), Manuel Luque (contrabaix) i ell mateix a la bateria.
El quartet desgranarà un repertori de composicions originals encara en fase embrionària, on el directe forma part del mateix procés creatiu. És clar, parlem de jazz, de mobilitat, de llibertat, de mutacions constants. El projecte fusiona melodies senzilles amb textures que s’aproximen al pop, però també es combinen amb el dinamisme de la improvisació oberta.
A Suïssa
Pau Gurpegui Gelices cursa actualment el Màster al Jazzcampus Basel, a Suïssa, amb el bateria Jeff Ballard. Va començar la seva formació al Taller de Músics de Barcelona (2016–2018) i va prosseguir els estudis superiors a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), on va obtenir el grau d’Interpretació en bateria Jazz (2018–2023) amb mestres com Jo Krause i David Xirgu. Durant aquest període va ampliar l’aprenentatge amb una estada Erasmus al Conservatorium van Amsterdam (CVA).
Entre 2023 i 2025, Gurpegui ha participat en projectes com “Suite Gaudí”, de Cesc Badia; “Look again”, amb Camarada Ventura i Panaché, de Piotr Banas. També ha col·laborat amb la saxofonista terrassenca Haizea Martiartu en la gira Zutabe, i ha format part de l’ESMUC Jazz Project, dirigit per Lluís Vidal, i de la Big Band de l’ESMUC, sota la direcció de Francesc Capella. Participa als projectes de Marc Uroz i d’Au Rora. Com a compositor, va presentar “Autoretrat (2023), el seu concert final de grau.