Eduard Fernández roda pel·lícula amb Netflix a Terrassa

El "silenci, es roda" ha ressonat aquest dimecres una altra vegada a l'antiga oficina de l'extinta Caixa de Terrassa situada al carrer de la Rutlla, aquest cop amb un actor d'excepció: Eduard Fernández. L'aclamat intèrpret català ha participat en una de les sessions de rodatge de l'últim projecte del director Oriol Paulo, "En nombre de otro", un film de suspens protagonitzat també per Mario Casas.
L'illa de cases del centre històric formada pels carrers de la Rutlla, de Baix, del Vall i de Jaume Cantarer s'han transformat des de primera hora del matí en un formiguer de tècnics, productors, extres i professionals que han "pres" els voltants de l'antic edifici bancari, convertit fa temps en un dels punts de Terrassa triats per a rodatges en el marc de l'activitat de Terrassa Film Office. Ja se sap: la ciutat ha esdevingut un dels destins més importants de la indústria cinematogràfica catalana a través de l'oficina situada al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC).
Feia mesos que es preparava el desembarcament d'aquesta filmació de El Ascensor Producciones SL i Juanita Films, amb la inversió del gegant Netflix. A finals del 2025 s'hi van dur a terme obres per condicionar l'immoble i, pel que sembla, just abans de l'inici de les festes de Nadal ja es van rodar alguns passatges de la pel·lícula a l'antiga seu bancària.
Aquest dimecres, no obstant això, el frenesí d'activitat ja ha estat total i el treball durarà, com a mínim, tota aquesta setmana. Dos grans focus il·luminaven l'entrada lateral a l'edifici, pel carrer de Baix. A les 12.20 hores, diversos tècnics han entrat amb material d'atrezzo, com ara prestatgeries amb llibres i una catifa. Mitja dotzena de furgonetes de serveis romanien estacionades als voltants, Just davant de l'oficina, en el local on es trobava un establiment de pintures, Sant Lluc, s'havia habilitat un espai tècnic. Allà s'han dirigit a partir de les 13 hores almenys 25 extres, una vegada acabada la sessió matinal de rodatge. Altres 25 han sortit en direcció contrària, cap al carrer del Forn. Eduard Fernández ha anat a dinar carrer de la Rulla avall. També Oriol Paulo.
Altres escenes de la pel·lícula s'havien rodat al novembre passat a Reus, amb la presència de Mario Casas. "En nombre de otro" és un "thriller" que, segons ha transcendit, situa part de la història en un escenari afectat per una apagada generalitzada com la viscuda a tot Espanya el passat 28 d'abril. Alguns dels extres que han participat en les escenes enregistrades aquest dimecres anaven abillats d'agents de la Policía Nacional.
Relació amb Terrassa
La col·laboració estreta entre Oriol Paulo i Eduard Fernández ve de lluny, i amb Terrassa com a teló de fons. Per exemple, el realitzador va dirigir "Los renglones torcidos de Dios" (2022), amb Fernández en el repartiment, un film rodat en part a la ciutat. Mario Casas va rodar a Terrassa la seva òpera prima com a director, "Mi soledad tiene alas", l'any 2023. Les escenes es van filmar a la Casa Mariano Ros, a uns metres de l'edifici bancari, just davant. Oriol Paulo també va venir a Terrassa el 2021 per realitzar "El inocente", una minisèrie de vuit episodis que també comptava amb Mario Casas. A la nostra ciutat ha fet Oriol Paulo, també, "El cuerpo" (2012), "Contratiempo" (2017) y "Durante la tormenta" (2018).
L'edifici del carrer de la Rutlla va ser la seu principal de Caixa de Terrassa fins al 1977, quan es va traslladar al Portal Nou. Va tancar les seves portes l'any 2019. Ara és un plató sol·licitat.