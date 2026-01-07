"Confiança cega" arriba al Cinema Catalunya de Terrassa

El Cinema Catalunya de Terrassa projectarà aquest dimarts vinent (19.30 hores) “Confiança cega”, el documental sobre l’accés de les persones cegues i sordes a la muntanya dirigit per Marta Ribera Graells. El film ha estat produït per la cooperativa terrassenca Crisàlide Comunicació i protagonitzat per la secció de Muntanya Inclusiva del Centre Excursionista de Terrassa (CET). L’entrada és lliure i gratuïta i després de la projecció hi haurà un col·loqui amb alguns protagonistes.\r\n\r\nLa sinopsi: Xavi Heras i Daniel Risco conviuen amb la ceguesa i la sordesa, però això no els ha impedit gaudir de la muntanya i, fins i tot, animar-se a fer alpinisme a 4.555 metres. “Confiança cega” mostra el recorregut del grup, que es dedica a fer accessible l’espai natural. Voluntaris i persones cegues i sordes i cegues recorrent plegats els camins de muntanya. El treball es va estrenar al novembre passat al Festival de Cinema de Muntanya de Torelló.\r\n\r\nPer a Marta Ribera, que és sòcia del CET, l’objectiu del documental és “visibilitzar i inspirar a persones, entitats i col·lectius a sumar-se i crear nous espais on poder practicar aquest esport independentment de les seves capacitats”.\r\n