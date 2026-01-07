El Govern treu a concurs quatre solars per construir un centenar de pisos públics a Terrassa

El Govern de la Generalitat traurà aquest divendres a concurs la construcció de 1.940 habitatges de lloguer assequible en sòl públic a tot Catalunya, i Terrassa és un dels municipis amb més pes en aquesta operació: hi aportarà quatre solars municipals on es construiran un centenar d'habitatges. Aquests 4 solars són als carrers Gasòmetre 7, Viveret 93, Lepant 133 i Marinel·lo Bosch 94.
La ciutat figura entre les 23 localitats catalanes que participen en aquesta "primera onada" del pla, i destaca pel volum de terrenys mobilitzats. Només Figueres iguala la proposta egarenca, amb quatre parcel·les, per davant d'altres municipis com Sant Adrià del Besòs (3), Santa Perpètua de Mogoda (3) o Tarragona (2).
Els terrenys, actualment en desús i de titularitat municipal, han estat cedits a la Generalitat per donar resposta a l’emergència habitacional. El ple municipal de desembre va aprovar el conveni que permetrà impulsar la construcció de poc més de 100 habitatges de protecció oficial (HPO). El consistori va oferir inicialment deu solars a la Generalitat per a ús públic; quatre van incloure's en aquest acord i els altres sis han quedat fora del conveni per ara.
Lloguer assequible garantit durant 75 anys
El concurs que s'obre aquest divendres busca empreses que s'encarreguin de la promoció, construcció i gestió dels nous edificis. La clau de l'acord és la durabilitat del caràcter social dels pisos: els habitatges resultants hauran de mantenir un preu de lloguer assequible durant un període de 75 anys.
Les empreses adjudicatàries hauran de gestionar no només l'obra, sinó també els contractes de lloguer i el manteniment dels immobles durant aquestes set dècades i mitja. Un cop finalitzat aquest termini del dret de superfície, l'edifici revertirà a l'administració.
Terminis i "pas històric"
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha qualificat aquest concurs de "pas històric", assegurant que és el primer cop a l'Estat que s'activa un mecanisme estable per mobilitzar sòl públic a gran escala.
Es tracta, segons ha dit, d'una "primera onada" de solars públics i ha avançat que hi haurà més concursos al llarg del 2026. De fet, la també portaveu del Govern ha explicat que ja s'estan preparant les següents convocatòries.
Pel que fa al calendari, es preveuen uns terminis ajustats per agilitzar l'arribada dels pisos al mercat.
Un cop es formalitzi l'adjudicació, els promotors tindran només dos mesos per presentar l'avantprojecte a l'Ajuntament de Terrassa i nou mesos per sol·licitar la llicència d'obres. Un cop obtingut aquest permís, la construcció haurà de començar en un màxim de sis mesos. En total, els edificis hauran d'estar completament acabats i disposar de la qualificació definitiva en un termini límit de cinc anys.
Els criteris d'adjudicació valoraran especialment la sostenibilitat, el pla de manteniment i la gestió social dels llogaters.
En les condicions del concurs també s'estableix que no es podrà ser adjudicatari de més d'un lot "excepte si algun d'aquests queda desert". Els licitadors podran indicar les seves prioritats d'interès entre les diverses agrupacions de solars i podran excloure fins a un màxim de dos solars de l'agrupació a què opten.