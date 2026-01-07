Activen l’alerta per fortes ventades aquest divendres a Terrassa i al Vallès

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació de perill per vent que afectarà Terrassa i el Vallès Occidental entre dijous al vespre i divendres a la nit. La previsió apunta a una jornada complicada, especialment a partir de les 18 hores d'aquest dijous, 8 de gener, coincidint amb la sortida de les activitats extraescolars i la tornada a la rutina escolar.
Divendres 9 de gener, l’episodi de vent serà generalitzat arreu del territori, amb una probabilitat més elevada de superar el llindar representatiu de 72 quilòmetres per hora a les comarques del litoral i prelitoral. El vent continuarà bufant de component oest.
Al Pirineu, el llindar es podrà superar a cotes altes, on a més hi haurà torb. La distribució geogràfica del fenomen serà de caràcter general.
Protecció Civil també ha activat l'alerta i demana extremar la precaució en els desplaçaments per carretera i en les activitats a l’exterior. Aquest dijous durant la matinada es mantindran ratxes de vent al Pirineu, i s'hi afegiran comarques del litoral i prelitoral de Tarragona.
Les autoritats recomanen prudència en els desplaçaments i en la pràctica d'activitats a l'aire lliure.
Finalitza l’alerta per l’episodi de fred intens
Un cop superat l'episodi de fred intens, s'ha desactivat la fase d'alerta del pla PROCICAT. El balanç d'aquests dies deixa 16 municipis amb els seus plans locals activats i un reforç dels serveis d'atenció: la Creu Roja ha ampliat la capacitat dels albergs i les unitats mòbils, mentre que el SEM ha gestionat cinc incidents relacionats amb les baixes temperatures. L'estació del Servei Meteorològic de Catalunya a Terrassa ha registrat -2 °C a les 6 del matí, la temperatura més baixa del poc que fa que portem d'any.
Ara l'atenció es desplaça a la neu, però a les comarques de muntanya: es manté la prealerta del pla Neucat davant la previsió de nevades al Pirineu Occidental fins demà dijous al matí.