LaFACT de Terrassa esdevé una carpa màgica

Amb Sarah Anglada com a mestra de cerimònies, amb malabars i cèrcol aeri, entre altres maniobres, LaFACT de Terrassa es prepara per convertir-se en una mena de carpa màgica. Arriba la 19a edició del Circ de l’Any, l’espectacle organitzat per l’Associació de Circ Tub d’Assaig 7’70, que tindrà lloc al centre cultural de la rambla d’Ègara aquest dissabte vinent, a les 18.30 hores i a un preu de 12 euros. La major part de l’aforament ja està venut.
Com ha fet moltes vegades, Tub d’Assaig 7’70 surt de la seva seu, al carrer de Sant Leopold, per culminar a LaFACT la temporada nadalenca de la institució amb un espectacle dissenyat per a un públic familiar. La proposta combina una diversitat de disciplines artístiques per oferir un espectacle global, d’ampli ventall. Sarah Anglada encapçala l’elenc d’un esdeveniment que compta amb altres actuacions destacades, com la basada en el cèrcol aeri de la Cia. Fulma. La proposta es completa amb les intervencions de perxa xinesa de la Cia. Ratafria, el mans a mans de Circ Pistolet, els malabars d’Arnaud i la destresa de Xochilt amb la roda “cyr”. Tot plegat, una fusió original d’elements del circ contemporani amb malabars i acrobàcies, però també amb teatre.
Espai compartit
Així, l’Associació de Circ Tub d’Assaig 7’70 presenta un cop més la seva gran producció anual barrejant tècnica i art en una iniciativa que s’ha consolidat com a referent cultural local. L’entitat organitzadora del Circ de l’Any va néixer el 2007 a Terrassa per la iniciativa d’un grup d’artistes que buscaven un espai compartit per crear i desenvolupar projectes.
Al llarg dels anys, l’associació ha crescut fins a convertir-se, segons LaFACT, “en un motor cultural que gestiona la creació, formació, producció i exhibició de circ a la ciutat, sota un model de gestió assembleari que inclou perfils professionals molt diversos”. Tub d’Assaig 7’70 agrupa companyies amb una llarga trajectòria com la Cia. Filigranes (fundada el 2004 i centrada en el món dels pallassos), o Circ Pistolet, grup acrobàtic reconegut amb diversos premis Zirkòlika. També en formen part la Cia. Terna, Manjatan Malabart Show i Sonso Clown.