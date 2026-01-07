L’Andana reacciona contra el fred: "Hem considerat que feia prou fred per ampliar places"

Terrassa ha viscut dues nits consecutives de fred intens, amb temperatures mínimes que han arribat als -3ºC, una situació que ha portat l’Ajuntament a activar de manera anticipada el dispositiu d’emergència per a persones sense llar. Tot i que la ciutat es troba en fase de prealerta i no d’alerta per onada de fred, els Serveis Socials municipals, en coordinació amb la Creu Roja, han decidit ampliar les places disponibles a l’Andana, l’alberg municipal per a persones sense sostre.
L’Andana, un recurs municipal gestionat per Creu Roja Terrassa, disposa habitualment de 36 places, però en situacions excepcionals pot habilitar-ne fins a 10 més. “Tot i que no hi ha una situació d’alerta que ens obligui a activar places, hem considerat que feia prou fred perquè les persones poguessin acollir-s’hi”, explica la directora de Serveis Socials de Terrassa, Lucía Linuesa. L’activació del dispositiu es va iniciar fa dos dies, coincidint amb la baixada acusada de les temperatures nocturnes coincidint amb la Cavalcada de Reis.
Aquesta primera nit d’obertura de les places d’emergència, la del 5 al 6 de gener, es van acollir quatre persones, mentre que la segona nit, del 6 al 7 de gener, l’ocupació va pujar fins a nou de les deu places disponibles. “La segona nit ja vam tenir gairebé totes les places ocupades. Les quatre persones que van venir el primer dia van repetir, i s’hi van afegir cinc més”, detalla el coordinador de Creu Roja Terrassa, Rubén Caballero. Segons explica, algunes persones van arribar derivades per la Policia Municipal o pels Mossos d’Esquadra, mentre que d’altres ho van fer pel seu propi peu, “sovint informades pel boca-orella”.
El dispositiu activat aquests dies garanteix pernoctació, sopar, esmorzar, dutxa i serveis d’higiene, a més d’un espai segur on passar les nits més fredes. “És un recurs per pal·liar el cop del fred extrem i sobtat”, assenyala Caballero, que diferencia entre l’atenció puntual d’emergència i el treball socioeducatiu que es fa de manera continuada amb les persones vinculades al servei. En aquests casos, explica, existeix un pla de treball individualitzat amb l’acompanyament d’educadors i integradors socials.
Paral·lelament a l’obertura de places, tant els Serveis Socials municipals com la Creu Roja han intensificat la prospecció al carrer. Els equips de serveis socials han contactat telefònicament amb persones sense sostre identificades que viuen en infrahabitatges o al carrer, mentre que Creu Roja ha reforçat les sortides del projecte MOVE, un vehicle que recorre diversos punts de la ciutat. “Oferim allotjament a l’Andana i, si no volen venir, repartim mantes, roba d’abric i beguda calenta”, explica Caballero. MOVE, Unitat d’Emergències Socials de Creu Roja, està format per un equip de voluntaris especialitzat en la intervenció al medi obert que davant emergències com la del fred, atén població en situació d’extrema vulnerabilitat.
L’activació del dispositiu d’ampliació de l’Andana s’avalua dia a dia en funció de l’evolució de les temperatures. “Anem parlant i coordinant-nos cada matí per decidir si obrim una nit més. Si el fred es manté, valorarem allargar-ho”, apunta Linuesa. De fet, ja s’està avaluant mantenir la mesura per l’avís de vent d’aquesta setmana. En cas que la demanda superés la capacitat de l’Andana, l’Ajuntament podria activar fins i tot un recurs superior, com ara un centre cívic de la ciutat en forma d’alberg, en coordinació amb Protecció Civil.
Actualment, els Serveis Socials de Terrassa tenen identificades poc més de 200 persones en situació de sensellarisme a la ciutat. L’Andana és l’únic recurs d’aquestes característiques a la comarca i atén principalment persones vinculades a Terrassa, amb qui es treballa un procés d’acompanyament a mitjà i llarg termini. Davant episodis de fred intens com el d’aquests dies, el dispositiu d’emergència busca garantir, almenys, una nit a cobert per a les persones més vulnerables.
“Ha de ser un lloc on les persones puguin estar tranquil·les”
A l’Andana, més enllà d’oferir un llit, hi ha una feina educativa constant. Sergi Fargues, educador social, explica que la seva tasca se centra en l’acompanyament de les persones que hi pernocten. “No és fàcil, perquè sovint arriben persones que no es coneixen entre elles”, apunta. Per això, l’equip vetlla per la convivència mitjançant normes clares i un acompanyament continu. A les tardes es fan dinàmiques que ajuden a ocupar el temps, relaxar-se i adquirir eines útils per al dia a dia. En situacions d’emergència, com les d’aquests dies de fred, el treball és més assistencial, però també s’intenta crear un vincle per facilitar el contacte amb els serveis socials i obrir possibles itineraris de futur.