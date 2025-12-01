Aquests són els premiats al festival de cinema One Shot de Terrassa

"Aquest festival porta el nom de Terrassa a molts països i moltes cases. I això només pot passar gràcies a esdeveniments com aquest; si us plau, donem-li la importància que té". Aquesta barreja de prec i reivindicació va tancar la intervenció de Joan Paüls i Alba Setó, presentadors de la gala de lliurament dels premis One Shot aquest dissabte passat a Terrassa. El certamen, convocatòria internacional de curtmetratges realitzats en format de pla seqüència, ha batut rècords enguany amb la recepció de 2.352 pel·lícules procedents de 116 països. El premi local al millor film de Terrassa l'ha guanyat "El plan de mi vida", de Dani Asensio. El primer premi general, el One Shot 2025, ha estat per a una producció espanyola, "Tito", del director Javier Celay.
Jan Baca, president del jurat, ha fet entrega d'aquest guardó principal, que obté 1.000 euros a banda del trofeu. Com era previsible, la sala d'actes de la Societat Coral Joventut Terrassenca, el Coro Vell, entitat organitzadora de l'original certamen (com a tal, com a One Shot, ha arribat a la sisena edició), es va quedar petita en una cerimònia que va comptar amb participants de diversos països i amb l'actuació de la coral infantil Cucut, del Coro Vell, amb Elsa Margenat a la direcció.
El tercer premi en la categoria principal se'l va endur "Ball hog", de Nate Reeves, un film anglès. I el segon, "Angie", de Josep Varo, una producció catalana. La cerimònia va incloure sis mencions especials. La de millor actriu va ser per a Fatemed Sadegh, pel film iranià "Scapegoat", dirigit per Ali Fard. El guardó per a la millor fotografia i càmera va recaure en l'equip de la producció argentina "Familia", d'Ariel Sanna; el grup està format per Pili Acuña, Guido Loannisei, Sebastián Cáceres i Davis Gregory.
Més guardons
El premi a la millor idea i guió es va lliurar a Dani Asensio per "El plan de mi vida", la producció terrassenca que també va obtenir el premi al millor actor local per a Álvaro Requena i el corresponent al millor so i banda sonora local (per a Aran Bartomeus i Adam Yadlovskyi). El reconeixement a la millor actriu local va recaure en Anna Vargas, per "The circle", dirigida per Nel Llanos. La millor pel·lícula en llengua catalana va ser "Canvi de menú", de Maria Ferrer. La millor pel·lícula escolar, "Extraterrassa" de Neifer Aguilera, de l'institut Santa Eulàlia. Una producció de l'escola Creixen va obtenir el premi del públic per "Nice to eat you", de Dani Baena, Benja Balceda, Dídac Cuadrado, Pep Garrido i Martí Terés.
El concurs One Shot atorga també premis a joves promeses. El segon premi Júnior ha estat també per a "Nice to eat you". El primer, per a "Si el amor aprieta", de Yueling You, Daniela Roldán, Marcos A. Díaz i Darwin J. Ruiz, de l'institut Grupo Cántico de Còrdova.