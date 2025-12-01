Compte enrere per a l'òpera-òpera a Terrassa

Explica Miquel Ortega que, quan van encarregar a Enric Granados escriure "Goyescas", va confessar que, en cas de crear una òpera, hauria de ser "una òpera-òpera", és a dir, una òpera com 'Tosca'". Ortega és el director musical de la "Tosca" que l'Associació Òpera Terrassa prepara amb molta cura de cara a les dues representacions d'aquesta magna obra de Giacomo Puccini que l'entitat, amb la participació de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48), portarà a l'escenari del Teatre Principal de Terrassa el divendres 12 de desembre i el diumenge 14 de desembre; a les 20 hores el primer dia i a les 18 el segon. Òpera Terrassa ha desgranat els últims detalls de l'esdeveniment en una compareixença pública aquest dilluns al mateix teatre municipal, amb Josep Maria Casarramona, president de l'AOT, com a mestre de cerimònies..
L'adaptació terrassenca de "Tosca" porta per subtítol "Poder, gelosia i traïció", com correspon a una obra "fosca". Amb aquesta coincidència de rima l'ha definit Juan Carlos Esteve, director escènic, que dirigeix per primera vegada una òpera convençut que, amb l'elenc i els músics implicats, les funcions "aniran soles", encara que amb molta feina prèvia al darrere. Seran deu dies d'assajos durs per concretar una aposta d'alt nivell, com el trio protagonista: Laura del Río (Tosca), Nacho Guzmán (Cavaradosi) i Jorge Tello (Scarpia). A més de l'OCT48, l'espectacle comptarà amb les veus del cor Òpera Terrassa i el Cor de Veus Blanques del Conservatori de Terrassa. Per al representant de l'OCT48, Pere Bartolomé, "resulta meravellós contribuir d'aquesta manera a expandir el teixit cultural". Perquè, si alguna cosa distingeix a l'orquestra i a la AOT, és el seu interès en dur a terme iniciatives amb l'objectiu de fer de la música (de la lírica, en aquest cas), un assumpte accessible a tots els públics.
El regidor Alberto Muñoz ha acudit a l'acte com a tenor suplent, segons ell mateix ha dit, en representació del seu company Joan Salvador. Muñoz ha subratllat l'esforç de l'AOT "per mantenir l'activitat lírica a Terrassa" durant tot l'any, i ha aconsellat l'assistència a l'espectacle: "L'experiència de veure una òpera en directe no s'oblida mai". Aquesta producció ha anat acompanyada d'altres propostes complementàries, com la creació d'un rap i un concurs de pintura.
La soprano Laura del Río ha destacat que "Tosca" és "una òpera molt exigent per a tots", però comptar amb Miquel Ortega a la batuta "és una garantia". Se sap que Puccini va escriure l'obra per a una orquestra de 80 músics, però això a Terrassa serà impossible. A Terrassa i gairebé enlloc: "Adaptar òperes a menys músics és una pràctica habitual, encara que no es digui. Les obres de Wagner es van fer per a 100 músics, però es representen a tota Alemanya amb menys. Es pot reduir el nombre d'integrants de l'orquestra sense que falti res. Si no fos així, molts teatres no podrien acollir cap espectacle d'aquest tipus". En la posada en escena de "Tosca" a Terrassa s'aplegarán unes 70 persones. "Ens queden dues setmanes. És poc temps, però és el que tenim. I ho farem", ha conclòs Juan Carlos Esteve.