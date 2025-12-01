Hola i adeu a CataLANDance, mercat internacional de dansa celebrat a Terrassa

Ha nascut a Terrassa, però no tindrà continuïtat, almenys de moment, aquí. CataLANDance, la plataforma internacional de dansa contemporània, que ha convertit Terrassa en aparador mundial de companyies catalanes, va acabar aquest dissabte passat amb actuacions al parc de Vallparadís i amb la mirada posada en un futur que no sembla clar. L'Ajuntament, impulsor d'aquesta primera edició juntament amb la Generalitat, no té previst que el certamen torni a la ciutat.
Serà un festival itinerant, pel que sembla, i ja es veurà si torna a dur-se a terme i, si se celebra de nou, on ho farà. La primera edició de la fira s'ha celebrat a Terrassa del dimecres al dissabte passats, en set espais diferents de la ciutat, amb 21 artistes i companyies que han pogut projectar els seus espectacles a nivell internacional amb la presència de 257 professionals. Entre ells destacaven 67 programadors i representants de 21 països. Tots plegats, segons els organitzadors, "han situat Terrassa en el mapa global de la creació contemporània". Hi havia programadors de referència mundial procedents de festivals i institucions com la Biennale de la Danse de Lyon, CINARS Quebec, l'Emilia Romagna Teatre Fondazione (ERTE, Itàlia), el festival Cádiz en Danza, Santiago a Mil de Xile, Julidans de Països Baixos, SIDance de Corea o el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid.
Serà un festival itinerant, pel que sembla, i ja es veurà si torna a dur-se a terme i, si se celebra de nou, on ho fa
La fira buscava valorar el talent del país, connectar-lo amb la xarxa internacional i generar noves oportunitats de difusió per a la dansa de Catalunya. A més, la plataforma –que també compta amb suport d'Acción Cultural Española– vol enfortir el sector, afavorir la cooperació i projectar la creativitat catalana més enllà de les fronteres del país.
"La trobada ha comptat igualment amb representants d’organismes clau en l’impuls a la internacionalització artística, com l’INAEM (Ministeri de Cultura d’Espanya), Wallonie-Bruxelles International (Bèlgica), ATer Fondazione- Fondazione ATER per i Teatri (Itàlia) i ONDA- Office National de Diffusion Artistique (França)", recalca l'organització.
"Del 26 al 29 de novembre, CataLANDance ha desplegat una agenda intensa pensada específicament per al sector professional. Les jornades han combinat presentacions, visites a processos creatius, trobades, debats i espais de 'networking' amb l’objectiu de promoure col·laboracions i generar oportunitats de contractació. CataLANDance ha comptat també amb la participació d’artistes convidats d’altres territoris, com la Comunitat Valenciana, Andalusia o Bèlgica, amb l’estrena a l’Estat espanyol de la darrera producció de Wim Vandekeybus", afegeix.
Peces obertes al públic
A banda de la programació professional, CataLANDance també ha inclòs una selecció de peces dirigides al públic en general, tant de companyies i artistes emergents, com de projectes consolidats. Entre d’altres, hi han participat noms com la Cia. Marc Fernández, que va obrir el festival dimecres amb "Aleta" per revisar la riquesa del món casteller; la companyia GN/MC (Guy Nader i Maria Campos), que juga amb el control, l'harmonia i el caos a "Natural order of things"; Losinformalls, que han proposat "Perdón", una declaració d'amor i odi a la dansa on s'exploren diversos elements que conformen l'acció de ballar; o la cia. dels germans Víctor i Raúl Pérez Armero que han donat vida al projecte "Rel i grapa", una expansió de l'imaginari de la dansa i la música.
CataLANDance té una periodicitat biennal. La direcció artística i executiva d'aquest mercat estratègic internacional va ser adjudicada per l'Ajuntament a Art Republic SL per un import de 442.860 euros.