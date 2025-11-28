El festival internacional de curts de Terrassa rep 2.362 pel·lícules

En els primers minuts d'obertura del concurs en les plataformes digitals, el One Shot havia rebut ja una desena de vídeos. Això va ser a finals del març passat, i la bossa de pel·lícules, per descomptat, ha anat engrossint-se fins arribar a les 2.362, procedents de 116 països, el 29 de setembre, data límit. Tal és l'èxit consolidat d'aquesta convocatòria, del certamen exclusiu de curtmetratges rodats en format de pla seqüència; del One Shot Film Festival de Terrassa, organitzat per la Societat Coral Joventut Terrassenca, el Coro Vell. El festival ha entrat aquesta setmana en el seu tram final, amb la projecció pública dels 57 curts que opten a premi a la secció oficial. Des d'aquest dijous, i fins aquest dissabte, el Coro Vell ha tornat a ser un peculiar formiguer de cinema en un esdeveniment que acabarà aquest dissabte amb la gala de lliurament de premis. Serà a les 19.30, al mateix local del carrer de Sant Marian.
Un sol tret, un sol capítol, One Shot. El festival internacional, hereu del Pla Seqüència celebrat durant 15 anys, hereu, aquest, del Rotllo que es va fer durant quatre dècades, se celebra amb l'aixopluc del Terrassa City of Film i ha esdevingut un nou vessant de la projecció cultural de Terrassa. Aquest dijous van arribar a la ciutat participants vinguts des de Màlaga. Aquest divendres, des de Còrdova, que s'han sumat a una desena d'irlandesos. Potser a la gala d'aquest dissabte no s'hi cabrà al Coro Vell. "Aquest certamen podria ser fins i tot molt més gran, però necessitem més col·laboració. Almenys, necessitem reduir les traves", comenta Jordi Escursell, president del festival, mentre ultima els preparatius de les últimes hores d'una iniciativa, la del 2025, que ha trencat rècords de participació.
Entrega de 13 guardons
L'Iran ha estat el país amb més aportacions (241), seguit de l'Índia (195), el Brasil (156), Espanya (148), Itàlia (139) i Turquia (11), però la convocatòria ha rebut curts fins i tot de Burundi, Qatar o el Nepal. Tot plegat és una feinada, "però es gaudeix molt, sobretot quan prens consciència de la il·lusió de molts participants", afirma Escursell en la setmana clau del certamen, que aquest dissabte farà entrega de 13 guardons.
Com en un pla seqüència, destil·lant i destil·lant, el jurat va filtrar els 2.362 films presentats fins arribar a una quantitat de 144. I d'aquests n'ha seleccionat 57. Els tres primers de la secció oficial rebran, a més del trofeu corresponent, 1.000 euros, 600 i 400, respectivament. A la cetegoria júnior (fins a 18 anys d'edat) es premiaran dos curts. El certamen concedeix també un guardó per a la millor obra en català, amb 500 euros de premi, la mateixa quantia reservada per al millor curt local. La gala inclourà també sis mencions oficials.
Ha crescut el número de films, ha crescut també la xifra de pel·lícules presentades en format quadrat i acolorides en blanc i negre, però ha baixat la durada dels films. Aquests són temps de reducció de temps i la mitjana dels curts frega els set minuts en una tendència de creació i consum que segurament motivarà un canvi a les bases del concurs: la durada màxima ja no serà de 40, sinó de 20 o 25 minuts.