Dansa internacional al parc de Vallparadís de Terrassa

La dansa contemporània catalana surt al carrer. En la seva vocació d’impregnar-se de Terrassa, i alhora d’impregnar a la ciutat, el CataLANDance ha convocat per a aquest dissabte dos espectacles al parc de Vallparadís. El certamen internacional tanca així, en l’espai públic a l’aire lliure, la seva primera edició.
Primer es representarà “Doma”, d’Andrea El Ameri, al Teatre Principal (11 hores), un dels set llocs de la ciutat que des del dimecres han convertit Terrassa en el centre de gravitació de la dansa contemporània realitzada a Catalunya, en el seu aparador de cara a programadors de tot el món. Després, per clausurar la fira, Cecilia Colacrai oferirà “R.A.V.E (Revolutionary Agglomeration for Voluntary Extermination)”, a les 12 hores, a la zona del parc de Vallparadís més pròxima al pont de Sant Valentí. “A partir d’una intensa relació amb la vibració sonora, evoca la primitivitat per desplegar una varietat d’estats físics”, en resa la presentació.
Les següent cita serà amb “Famulus 4.0”, espectacle de la companyia Iron Skulls amb quatre persones i un gos robòtic, “un diàleg entre el que és humà i el que és artificial, una autoficció narrada a través del moviment”. La proposta, a les 12.30, s’escenificarà als jardins del parc de Vallparadís, per sota del pont del Passeig.