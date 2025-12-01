El nombre de delictes comesos a Terrassa ha caigut un 9,1% entre gener i setembre respecte al mateix període de l’any anterior. Segons dades del Ministeri de l’Interior, en els nou primers mesos de l’any s’han registrat 6.932 fets delictius, gairebé 700 menys que el 2024.
Malgrat que els furts s’han reduït un 16,8%, fins a 1.508, continuen sent el principal delicte a la ciutat. Les temptatives d’homicidi dolós i assassinat són el tipus penal que més ha crescut percentualment, amb un augment del 80%: han passat de 5 a 9 casos.
Per contra, el tràfic de drogues ha experimentat una forta caiguda del 44,7%, amb 21 fets registrats (38 en el mateix període de 2024). En el cas dels delictes sexuals, la xifra total ha baixat un 8,5%, amb 86 casos. No obstant això, dins d’aquesta tipologia, les agressions sexuals amb penetració han augmentat un 5%, amb 42 casos (el 2024 n'eren 40).
En conjunt, la criminalitat convencional ha baixat un 12,6% a Terrassa entre gener i setembre, amb un descens dels fets delictius fins a 5.315. Els homicidis dolosos i assassinats consumats s'han mantingut estables amb 2 fets registrats en els nou primers mesos de l'any, la mateixa xifra que el 2024, i els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries han baixat un 12,7% fins a 69. En el cas dels segrestos, no se n'ha registrat cap, igual que en el mateix període de l'any passat.
Els robatoris amb violència i intimidació han disminuït un 9,2% fins a situar-se en 236 fets, mentre els robatoris amb força en domicilis, establiments o altres instal·lacions han caigut fins als 332, un 7,8% menys respecte al 2024. Concretament, els robatoris amb força en domicilis han baixat un 4,5% amb 214 fets registrats. La sostracció de vehicles també ha descendit fins a 135 fets, un 10,6% menys.
Creix la cibercriminalitat
Segons l'estadística del Ministeri de l'Interior, que recull dades de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, la cibercriminalitat ha pujat un 4,9% a la ciutat de Terrassa, tot situant els fets delictius en l'àmbit digital en 1.617 fins al setembre. Dins d'aquests, les estafes informàtiques han registrat un lleuger augment de l'1,4% fins a arribar a les 1.498.
Comparativa amb altres grans ciutats de la regió metropolitana
Terrassa és un dels grans municipis on la criminalitat s'ha reduït més de gener a setembre, liderant la millora de la seguretat a l'entorn metropolità. La criminalitat a la ciutat de Barcelona ha caigut un 4% entre gener i setembre respecte al mateix període de l'any anterior. Segons dades del Ministeri de l'Interior, els nou primers mesos de l'any s'han registrat 128.640 fets, més de 5.000 menys respecte al 2024.
A Badalona, la reducció de la criminalitat de gener a setembre de 2025 és del 0,5%, però hi ha un augment de la criminalitat convencional del 2,7%, entre els quals un augment dels furts del 10%, un 6,7% més dels delictes contra la llibertat sexual i un increment dels homicidis dolosos i assassinats consumats d'un 100%, passant de 2 a 4. Hi ha, però, un descens dels robatoris en domicilis (-31,8%) i dels delictes greus i menys greus de lesions i baralles (-25,6%).
A Sabadell, els delictes han baixat un 2,7%, tot i que el comportament és desigual segons la tipologia. Pugen els delictes contra la llibertat sexual (+42,6%) i els robatoris amb violència (+13,4%), mentre que baixen els robatoris en domicilis (-18,4%), el tràfic de drogues (-20,3%) i la cibercriminalitat (-6,6%).
A l'Hospitalet de Llobregat hi ha un augment global del nombre de delictes del 9,3% impulsat pels robatoris amb violència (+20,2%) i la ciberdelinqüència (+23,9%). No obstant això, es registren millores significatives en els robatoris amb força en domicilis (-15,7%) i el tràfic de drogues (-33%).