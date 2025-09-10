Arriba a Terrassa un cicló que es diu Queralt Lahoz

La podem veure i sentir rapejant amb descaradura però també oferint vellut en gèneres de sempre, amb el seu tamís particular. Ella pot ser hip-hop, però pot ser bolero a mitja llum i a cau d’orella o llançar-se per l’estimball emocional d’una copla. Ella és Queralt Lahoz, i cantarà a Terrassa aquest divendres, 12 de setembre.
La intèrpret actuarà a les 21 hores a la Nova Jazz Cava, escenari triat per a un esdeveniment organitzat per la Casa de la Música i inclòs en el programa de la nova temporada de Terrassa Arts Escèniques. El servei municipal de Promoció Cultural considera inaugurada la seva temporada musical del segon semestre del 2025 amb aquest concert acústic en el qual Queralt Lahoz (Santa Coloma de Gramenet, 1991) estarà acompanyada per Daniel Felices, guitarrista terrassenc.
Proposta eclèctica
Nascuda en el si d’una família originària de Granada, de petita escoltava la seva àvia cantant boleros i coples, i sentia el rock que consumia la seva mare. Així doncs, no resulta estrany que el torrent musical de la Queralt es nodreixi de fonts diverses per desembocar en una proposta eclèctica, allunyada de dogmatismes, producte d’una fusió de tradició i modernitat que s’expressa amb veu potent però alhora sensible. Segons la presentació del concert, “en les seves cançons conviuen amb naturalitat els ritmes urbans i els sons d’arrel”.
El soul, el dancehall o el hip-hop “dialoguen amb coples i boleros que brollen dels seus orígens flamencs i dels paisatges personals d’una vida marcada per la tradició i la infància suburbana a Santa Coloma de Gramenet”. El pont musical construït per Lahoz, de folklore i noves tendències, “travessa gèneres i emocions” amb una veu “plena de compromís, força i delicadesa” que ha evolucionat des de l’EP “1917” i el seu primer álbum, “Pureza (2021)”, destacant amb el risc de l’obra “Alto cielo”, realitzada l’any 2023. Queralt Lahoz es presentarà a la Nova Jazz Cava amb Daniel Felices a la guitarra. Felices és un altre artista inclinat a experimentar amb peces de laboratori similars. Compositor, guitarrista i una de les veus de D’Callaos i De la Carmela, fusiona el rock amb efluvis flamencs.