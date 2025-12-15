Els premis del festival de novel·la negra de Terrassa

"La novel·la negra és una de les formes més actives de denunciar els delictes i la maldat". Aquesta frase emesa per José Váccaro podria resumir l'esperit de Crim i Misteri, el festival de novel·la negra de Terrassa, que el passat cap de setmana va reunir públic fidel i escriptors en un esdeveniment que ha celebrat la seva segona edició amb nou format i nom. La terrassenca Helena Rubí va guanyar el premi a Millor Relat Curt Negre Jove i Sebastià Benassar, el guardó a la Millor Novel·la Negra en Català de l'any.
Al març passat es va dur a terme a Terrassa la primera edició, amb el nom de Black Vallparadís, però els organitzadors van decidir aplicar a la convocatòria una nova perspectiva, programar més actes en dos llocs diferents i canviar-ne el nom.
El festival va començar divendres a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i va continuar dissabte amb una jornada de debats a l'Auditori. Segons l'entitat organitzadora, Objetivo Más Letras, el festival s'ha consolidat "com una cita anual del gènere per a escriptors i públic". Divendres, la BCT va viure l’estrena del certamen amb una taula de debat dedicada a novel·la negra catalana i la seva aportació al gènere. Moderat per l’autor Víctor Sentelles, l'acte va comptar amb la participació de Laia Vilaseca i Jordi Dausà, que van posar de manifest la bona salut de la novel·la negra en català i la seva aportació al conjunt del gènere. Dissabte, l’Auditori Municipal va rebre el públic per celebrar una jornada de tot el dia, amb cinc taules temàtiques més al voltant del gènere negre i amb la participació d’escriptors, escriptores i especialistes.
El festival va començar divendres a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i va continuar dissabte amb una jornada de debats a l'Auditori. Segons l'entitat organitzadora, Objetivo Más Letras, el festival s'ha consolidat "com una cita anual del gènere per a escriptors i públic"
Almudena Almagro, comissària del festival, i Joan Salvador Fabregat, tinent d’alcalde i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual de l’Ajuntament de Terrassa, van ser els encarregats d’inaugurar la jornada i donar pas a tot el programa. L’alcalde, Jordi Ballart, també va acudir al festival durant el matí de dissabte. El cibercrim, el "true crime", la investigació privada i penitenciària, les sectes i el terror van ser els temes principals de les taules, amb la presència d'autors experts que van aprofundir-hi, compartint les seves experiències com a escriptors i responent les preguntes d’un públic molt actiu.
Premis
Un dels moments esperats de dissabte va ser el lliurament dels dos premis que ha convocat el festival. Sebastià Bennasar, de l’editorial Delicte, va ser el guanyador del premi a Millor Novel·la Negra en Català 2024-2025’ amb la seva obra "Malesànimes". Helena Rubí, estudiant terrassenca, va guanyar el guardó a Millor Relat Curt Negre’ amb el seu text "Justícia sagnant".
L’Ateneu Terrassenc i el Club Natació Terrassa van patrocinar i lliurar els premis, respectivament, i van destacar l’aposta del festival per la literatura i la cultura. A més de les taules temàtiques, l’Auditori Municipal va acollir un espai de trobada literària entre escriptors, escriptores i públic.
Activitats paral·leles
A més de les jornades principals a la BCT i l’Auditori Municipal, Crim i Misteri ha inclòs altres iniciatives i activitats durant la setmana del festival. Així, les biblioteques municipals han organitzat d’activitats al voltant del gènere negre i amb la participació de clubs de lectura i altres propostes. Des de l’1 fins el 13 de desembre, Crim i Misteri i el Banc de Sang de Terrassa han col·laborat també per animar a la donació de sang. Els donants de les dues setmanes entraran en el sorteig d’un lot de llibres que es donarà a conèixer a les xarxes socials del festival.