Jeremy Pelt, el retorn a Terrassa del convidat il·lustre

Uns, organitzadors i membres del col·lectiu musical, i un altre, la pròpia estrella californiana, s'esforcen per deixar clar que ell, Jeremy Pelt, és un més; en aquest cas, un convidat. Rutilant, il·lustre, però convidat al cap i a la fi. No obstant això, resulta molt difícil sostreure's a l'influx del bo del Jeremy, a l'influx musical i a la rellevància del seu nom en el cartell que anuncia el concert de The Dam Jawn per a aquest dissabte (21.30 hores) a la Nova Jazz Cava de Terrassa.
La proposta porta per títol The Dam Jawn feat Jeremy Pelt i la formen cinc joves músics internacionals de l’escena jazzística d’Amsterdam, que es van conèixer per primera vegada a Filadèlfia. Van publicar dos àlbums aclamats: "Master Street" (Challenge, 2023) i "Forward!" (Cellar Live!, 2024), i ara en presenten el tercer, "Triphasic (2025)", el disc en el qual compten amb la col·laboració especial del reconegut trompetista nord-americà Jeremy Pelt. El treball, editat per Dox Records, va ser enregistrat a principis de 2025 i explora una fusió de grooves, electrònica i jazz acústic, amb composicions que ja inclouen temes com "Don't You Know I Care", “Influx” o “I Got a Boogaloo”.
El col·lectiu, poc inclinat a l'encasellament en un sol estil o gènere i refractari a la simple etiqueta ràpida, intenta expandir els seus límits musicals a la recerca de nous sons. El grup té dos destacats músics espanyols que desenvolupen la seva carrera a l’estranger. Es tracta de Joan Fort (guitarra) i Martín Diaz (saxo alt). Completen la formació el baixista alemany Philip Lewin i els músics neerlandesos Frank Groenendijk (saxo tenor) i Nitin Parree (bateria). Es diu en la presentació del concert que la banda funciona "com una petita democràcia" i que es nodreix de les cinc veus dels seus integrants, "sense un líder únic". Cada composició és un diàleg: un espai compartit on tothom contribueix per igual. "Les seves actuacions són converses vives i reptes compartits, reflectint la dinàmica de la societat mateixa. Junts creen música viva, honesta i oberta a infinites possibilitats", s'hi afegeix.
I en aquesta "petita democràcia" ha entrat aquest any Jeremy Pelt (1976), col·laborador d’excepció en aquest projecte, un músic habitual en formacions de primer nivell i amb una extensa discografia com a líder; un trompetista de so poderós i expressiu que dialoga amb naturalitat amb l’energia dels joves músics del col·lectiu, como queda clar en les actuacions. Quan li toca torn, surt, si cal, a la primera línia, pero tornar després a la segona. La seva participació amb The Dam Jawn "també estableix un pont entre tradició i contemporaneïtat, reforçant el caràcter obert i explorador del projecte".
Jazz i electrònica
La col·laboració amb el quintet arriba l'any en què el mateix Pelt ha publicat un nou treball com a líder, "Woven" (2025), resultat, també, de l'exploració, de la fusió del jazz contemporani amb textures electròniques. De cara a l’any vinent, el trompetista prepara la gira especial “Jeremy Pelt Is 50”, amb la qual celebrarà el seu 50è aniversari. Aquest tour europeu el portarà de l’11 al 29 de novembre a girar amb el seu quintet.
Pelt, que ha tocat a Terrassa cinc vegades i ha gravat una desena d'àlbums com a líder, va forjar un vincle amb la Mingus Big Band molt aviat. Sobre aquestes relacions i altres ha anat construint una carrera que inclou treballs amb grans mestres: de Cliff Coltrane a Frank Foster, passant per Winard Harper, Jimmy Heath, Vincent Herring o John Hicks. També, amb Charli Persip, Ralph Peterson, Lonnie Plaxico, Bobby Short, Cedar Walton, Frank Wess, Nancy Wilson o The Skatalites. El músic californià actua sovint al costat de conjunts tan destacats com la Roy Hargrove Big Band, The Village Vanguard Orchestra i la Duke Ellington Big Band, i és membre del Lewis Nash Septet i de The Cannonball Adderley Legacy Band amb Louis Hayes.