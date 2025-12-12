"Frontera": estrena d'una pel·lícula amb notable presència de Terrassa

"Frontera" arriba als cinemes aquest divendres. Aquesta producció, inspirada en una història real durant la Segona Guerra Mundial, compra amb la rellevant participació de dos terrassencs: Mercè Paloma (disseny de vestuari) i Aleix Castellón (director de producció).
Precisament per aquest motiu, el Cinema Catalunya ha programat per a dijous vinent, 18 de desembre, una sessió especial amb col·loqui moderada pel cineasta Geoffrey Cowper i amb la presència de Castellón i Paloma. La dissenyadora, guanyadora de cinc Premis Gaudí, va confiar en Peris Costumes per donar vida al vestuari d'època. Aleix Castellón ha estat guardonat amb dos Premis Gaudí.
La pel·lícula s'ofereix en versió original en català (60%), castellà, francès i alemany. Ambientada en el moment en què Franco bloqueja el pas dels jueus que fugen de la repressió nazi pels Pirineus, és cocebuda com un thriller històric. Narra les vivències d'un grup de persones que, malgrat el perill, desafien les normes per ajudar als refugiats
Rodatge
El film l'ha dirigit Judith Colell, amb producció de Coming Soon Films, Diagonal i Bulletproof Cupid. Es va presentar aquesta tardor a la 70a edició de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid (SEMINCI), celebrada del 24 d'octubre a l'1 de novembre.
El rodatge va tenir lloc durant sis setmanes al Pallars i a localitzacions pròximes a Barcelona, amb un repartiment encapçalat per Miki Esparbé, María Rodríguez Soto, Asier Etxeandía, Bruna Cusí, Jordi Sánchez, Kevin Janssens i Joren Seldeslachts.