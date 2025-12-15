Gemma Humet es transforma en la Sibil·la a Terrassa

Aquest cant és Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO des de fa quinze anys i aquesta setmana ressonarà en un lloc que aspira a formar part del mateix catàleg (material, en aquest cas). Aquest dijous i aquest dissabte vinents, els dos dies a les 21 hores, la Seu d’Ègara transpirará una duradora mescladissa de música i espiritualitat, de misticisme i sobrietat, amb “El Cant de la Sibil·la”, que enguany arriba de la mà del Cor Montserrat amb una protagonista d’excepció: la cantant, compositora i, sovint (com es defineix ella), cantautora Gemma Humet. L’artista de Terrassa considera “un honor” participar en aquest acte. “Aquest projecte m’ha permès, per primera vegada, apropar-me a la música sacra d’una manera que no havia fet abans”, afegeix. El preu de les entrades era de 18 euros. Ja no en queden.
“El Cant de la Sibil·la és una tradició que es representa cada any a la ciutat, molts d’aquests anys amb la Maria del Mar Bonet, i ja és la segona vegada que tinc l’oportunitat de participar-hi”, recorda la cantant. La seva primera participació va ser amb el guitarrista Pau Figueras (l’any 2017), “però en aquella ocasió la Sibil·la no era el ‘tronc’ de l’espectacle, sinó que formava part d’un conjunt més ampli. Aquesta vegada, la Sibil·la és el nucli del concert, la peça central. Això suposa un repte i una responsabilitat, però també em sento molt afortunada que hagin volgut comptar amb mi per a aquesta nova interpretació”, declara Gemma Humet a aquest diari, uns minuts abans de l’assaig general que se celebra aquest dilluns a l'església de Sant Pere.
Tot i que aquest any l’aproximació al text és més tradicional, tant en vestuari com en moviments i estructura del cant, el fet de comptar amb Humet, que no és una cantant lírica, crearà una sonoritat diferent. Això creu la vocalista, que considera aquesta diferència molt enriquidora: “Em permet afrontar el projecte amb una llibertat interpretativa que en altres contextos segurament no seria possible. El Cant de la Sibil·la és una peça carregada d’una gran força dramàtica, i per a mi és com interpretar una història, un conte apocalíptic, més que una peça sacra en el sentit més clàssic”. Des del seu agnosticisme, Gemma Humet es connecta amb la Sibil·la més aviat com un personatge que explica una història traspassant el fet religiós “per convertir-se en una gran metàfora sobre el destí, l’angoixa i la llibertat”.
És un repte, sí, “però també una experiència molt alliberadora” en què l’artista intenta trobar el seu espai “enmig d’aquesta tradició tan arrelada” oferint, al mateix temps, la seva visió personal: “La seva potència, la seva càrrega simbòlica, es veu transformada en la meva manera d’entendre i viure aquest moment”, conclou la intèrpret.
L’origen de la figura es remunta a la mitologia clàssica. La Sibil·la era una profetissa grega i romana, oracle femení que profetitzava guerres des de les seves coves i que va ser adoptada pel cristianisme, que la va convertir en un element de la representació litúrgica de Nadal, amb dramatització, per anunciarl’arribada del Messies i del Judici Final. Aquesta tradició, de la qual es conserven manuscrits del segle X, va arrelar amb força durant l’Edat Mitjana, però l’església la va acabar prohibint al Concili de Trento, a meitats del segle XVI. A Mallorca, però, no es van acabar d’acomplir els designis vaticans.
L’acte programat per a aquest dijous i aquest dissabte comptarà amb les veus del Cor Montserrat d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, dirigit per Rosa Maria Ribera, i amb el Cor Infantil de l’Escola Creixen, sota la direcció de Manoli Contreras
En letargia durant segles, no va ser recuperada fins ben entrat el segle XX, primer a València (va revifar a l’illa) i després a moltes poblacions catalanes. Ja fa anys que es va tornar a interpretar a Terrassa, amb diversos formats i artistes convidats, entre els quals Maria del Mar Bonet. Afirma el Cor Montserrat que la interpretació de l’acte “crea una atmosfera mística a l’entorn de l’Advent”. Abans de l’entrada de la Sibil·la, tal com es feia en temps remots, s’introduiran unes dances instrumentals o cantades, algunes extretes del Llibre Vermell de Montserrat juntament amb composicions musicals a l’entorn de la figura de la Verge Maria i de l’Anunciació. A la segona part hi entrarà l'oracle.
L’acte programat per a aquest dijous i aquest dissabte comptarà amb les veus del Cor Montserrat d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, dirigit per Rosa Maria Ribera, i amb el Cor Infantil de l’Escola Creixen, sota la direcció de Manoli Contreras. També, amb la música instrumental d’un conjunt integrat per Jordi Argelaga (flautes), Pau Tost (violí), Imma Grimalt (contrabaix), Jordi Artero (percussió) i Jordi Reguant (orgue). La direcció escènica general correspon a Pau Monterde i la direcció Musical, a Rosa Maria Ribera i Jordi Reguant. En total, hi actuaran 65 persones. El 23 de desembre vinent, el cant se celebrarà a la parròquia de Sant Joan de Matadepera.